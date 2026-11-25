A Gorizia una donna di 84 anni è stata raggirata con la tecnica del falso poliziotto. La Polizia di Stato ha arrestato un 18enne e recuperato i gioielli sottratti, stimati in circa 10.000 euro, poi restituiti alla proprietaria. Secondo quanto riferito dalla Polizia e riportato da Gorizia.news nel resoconto sull’arresto e sul recupero dei preziosi, il giovane è stato fermato vicino alla stazione ferroviaria.

Il raggiro risale alla mattina del 16 novembre 2026. Un uomo avrebbe telefonato alla donna presentandosi come appartenente alle forze dell’ordine e dicendole che era necessario controllare i preziosi custoditi in casa, perché tra questi avrebbero potuto esserci beni di provenienza illecita. Poco dopo, un giovane si sarebbe presentato alla sua abitazione con la stessa falsa qualifica e si sarebbe fatto consegnare i gioielli.

Il fermo vicino alla stazione e la restituzione

Dopo la segnalazione, la Squadra Volante ha fornito alla Squadra Mobile i primi elementi per le ricerche in centro. Gli agenti hanno individuato il 18enne nei pressi della stazione ferroviaria. Secondo i resoconti, nel suo borsello sono stati trovati i preziosi sottratti.

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto il 18 novembre. I gioielli sono stati restituiti alla proprietaria. Per il giovane vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

L’avvertimento della Polizia

La Polizia di Stato ricorda che nessun agente chiede denaro o gioielli per effettuare controlli. In caso di telefonate o visite sospette, invita a interrompere il contatto, verificare direttamente con l’ente citato oppure chiamare il 112.

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