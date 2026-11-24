Al laboratorio sul Contratto di Fiume del Torre, svolto il 23 novembre 2026 al Museo Friulano di Storia Naturale di Udine, i partecipanti hanno indicato tra le priorità la sicurezza idraulica, la prevenzione dell’erosione delle sponde, la manutenzione del corso d’acqua e la tutela della biodiversità. Le proposte contribuiranno alla preparazione del Documento d’Intenti, il primo atto formale condiviso del percorso. Il Comune di Udine, ente capofila, ha inoltre aperto un questionario rivolto alla cittadinanza per raccogliere osservazioni e proposte sul futuro del fiume.

Le priorità emerse dal confronto

Secondo il resoconto del laboratorio, all’incontro hanno partecipato rappresentanti dei Comuni, enti pubblici, università, associazioni e cittadini. I gruppi di lavoro hanno discusso i valori del territorio da tutelare, le criticità da affrontare e gli obiettivi da condividere nei prossimi anni.

L’assessora comunale all’Ambiente e ai Contratti di Fiume, Eleonora Meloni, ha descritto il percorso come un metodo di lavoro fondato sulla «corresponsabilità e su una visione d’insieme». Il progetto riguarda il bacino del Torre e le amministrazioni che vi aderiscono, non soltanto il capoluogo.

Il questionario sul futuro del Torre

La consultazione pubblica “Il Torre che vorrei. La tua opinione conta!” raccoglie esperienze, segnalazioni e idee per contribuire al Documento d’Intenti. Il Comune di Udine spiega che il questionario è aperto a tutta la cittadinanza, non richiede competenze tecniche e richiede circa cinque-sette minuti per essere compilato.

Il resoconto del laboratorio indica come termine per partecipare il 15 dicembre 2026 e cita, tra gli argomenti, sicurezza idraulica, qualità delle acque, biodiversità e percorsi naturalistici. Le risposte e le indicazioni raccolte nel percorso dovranno contribuire a definire criticità, obiettivi e impegni comuni. Il laboratorio e la consultazione sono passaggi di pianificazione: non equivalgono all’avvio di interventi sul fiume.

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