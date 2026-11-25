Gli emendamenti alla manovra 2027 portano il Fondo sociale regionale e il Fondo per l’autonomia possibile (Fap) da 160 a 170 milioni di euro, con un incremento complessivo di 10 milioni. L’assessore regionale alla Salute assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi ha illustrato il 24 novembre 2026, nella I Commissione integrata del Consiglio regionale, gli emendamenti alla legge di Stabilità 2027 e alla legge collegata nelle materie di sua competenza. Nel suo intervento ha detto: “Il Fondo sociale regionale e il Fondo per l’autonomia possibile vanno letti insieme e determinano un incremento complessivo di 10 milioni di euro, portando le risorse da 160 a 170 milioni. Un intervento importante che si accompagna al riordino del sistema di finanziamento dei servizi per gli anziani non autosufficienti e a nuove misure per la ricerca sanitaria, l’inclusione sociale e l’umanizzazione delle cure”.

Anziani non autosufficienti, riordino dei finanziamenti senza nuove spese

La manovra riordina la disciplina regionale sul finanziamento degli interventi per le persone anziane non autosufficienti, ricollocando le disposizioni nella legge regionale 10 del 1998, riferimento normativo del settore. Riccardi ha sottolineato: “Questa operazione, che non comporta nuove spese, ci consentirà di sostenere le sperimentazioni avviate negli ultimi anni, dagli interventi di abitare possibile all’assistenza domiciliare fino alle strutture residenziali. Si tratta di una modifica normativa che ci è stata più volte sollecitata anche dalla Corte dei Conti“.

Riccardi ha inoltre illustrato la revisione della disciplina del Fondo sociale regionale, destinato a finanziare i servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari. Il Fondo sarà diviso in tre quote: due alimentate da risorse regionali e una da fondi nazionali. Le modalità di ripartizione terranno conto anche delle specifiche esigenze dei territori.

Ricerca oncologica, fibromialgia e arresti cardiaci: gli stanziamenti

Uno stanziamento di 2 milioni di euro per il biennio 2027-2028 consentirà al Centro di riferimento oncologico di Aviano di proseguire il progetto sperimentale avviato nel 2025 per la diagnosi precoce del mesotelioma pleurico e lo sviluppo di nuove opzioni terapeutiche per i pazienti già diagnosticati. Altri 160mila euro, distribuiti tra il 2028 e il 2029, garantiranno la continuità delle attività della Segreteria fibromialgia dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Sono inoltre previsti 336mila euro nel triennio 2027-2029 per stabilizzare il Registro regionale degli arresti cardiaci, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza del fenomeno e le attività di prevenzione.

Cultura e salute, fondi per umanizzare le cure e sostenere i pazienti

Nel triennio sono previsti anche 98.500 euro per rafforzare il legame tra cultura e salute attraverso un accordo con l’Associazione Scrittori del Friuli Venezia Giulia. L’intesa è finalizzata a promuovere percorsi di umanizzazione delle cure e iniziative di sostegno emotivo ai pazienti, in particolare ai più giovani.

Un ulteriore stanziamento di 300mila euro nel triennio, pari a 100mila euro annui, sosterrà un progetto sperimentale affidato all’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, in collaborazione con gli enti del Terzo settore. Il progetto punta a favorire l’inclusione delle persone con disabilità attraverso attività sportive con la partecipazione congiunta di persone con e senza disabilità.

Strutture per anziani, proroga per distribuire 142 posti

La legge collegata proroga al 31 dicembre 2027 il regime derogatorio per l’accreditamento delle strutture per anziani nei territori con fabbisogno di convenzionamento. Riccardi ha precisato: “L’obiettivo è distribuire 142 nuovi posti negli ambiti territoriali che si trovano al di sotto della media regionale di 32 posti ogni 100 anziani ultrasettantenni, attraverso un criterio matematico che consenta di riequilibrare l’offerta”, ha precisato l’assessore.

Fondo 2027, ripartizione per violenza, discriminazioni e minori

Per il 2027 è definita anche la ripartizione del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni: il 73 per cento delle risorse andrà agli interventi relativi alla violenza sulle donne, il 22 per cento alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni e il restante 5 per cento alla tutela dei minori vittime di violenza assistita e degli orfani per crimini domestici.

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