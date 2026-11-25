TRIESTE – L’Unione regionale economica slovena-Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje (Ures-Sdgz) ha celebrato a Trieste gli 80 anni dalla fondazione. Alla cerimonia ha aperto gli interventi l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, con un richiamo al ruolo dell’associazione nei rapporti economici transfrontalieri. L’evento, intitolato Skupaj, novi obzorjem naproti (“Insieme verso nuovi orizzonti”), è stato moderato dalla giornalista Eva Ciuk. Sul palco si sono alternati rappresentanti della comunità economica, a partire dal presidente dell’Ures-Sdgz Fabio Pahor. Tra i partecipanti c’erano il segretario di Stato al ministero dell’Economia Leon Korošec, la ministra per gli Sloveni all’estero Suzana Lep Šimenko, il presidente del Consiglio nazionale della Repubblica di Slovenia Marko Lotric, la vicesindaca di Trieste Serena Tonel, il presidente della Camera di commercio della Venezia Giulia Antonio Paoletti, il presidente della Camera dell’Artigianato della Slovenia Blaz Cvar, il presidente della Camera dell’Economia della Slovenia Tibor Šimonka e la rettrice dell’Università di Trieste Donata Vianelli.

Nel suo intervento Bini ha ricordato il percorso dell’associazione e i rapporti commerciali tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia: “Nel 1946 il confine era una linea che divideva. Oggi è uno spazio in cui si lavora, si investe e si costruiscono progetti comuni. In questo cambiamento l’Unione regionale economica slovena ha avuto un ruolo concreto: ha accompagnato le aziende, fatto da ponte tra due sistemi economici e creduto nella cooperazione transfrontaliera quando non era ancora una scelta scontata. Uniti si vince: i numeri e il successo di Go!2025 lo dimostrano. Il Friuli Venezia Giulia esporta in Slovenia in media oltre 700 milioni di euro di beni all’anno e l’interscambio complessivo supera stabilmente il miliardo“.

Bini ha richiamato i servizi alle imprese garantiti dal Cata e il contributo dell’Ures alle istituzioni nella stesura di norme a favore del territorio e delle imprese. Ha inoltre sottolineato la necessità di fare sentire la propria voce in sede europea. Nel dettaglio, ha rimarcato “l’importanza del ruolo svolto sul territorio dall’associazione e i risultati raggiunti attraverso i servizi alle imprese garantiti dal Cata”. Ha ricordato “l’apporto dato dall’Ures alle istituzioni nella stesura di norme a favore del nostro territorio e delle sue imprese” e la necessità di “far sentire la nostra voce con la Comunità europea e per farlo dobbiamo essere uniti. Siamo di fronte a mondo che sta cambiando rapidamente e i nostri Paesi avranno un futuro solo se lo avranno le nostre imprese”.

L’assessore ha aggiunto che la Slovenia è tra i primi dieci mercati di sbocco delle imprese regionali e tra i principali fornitori della regione. Ha descritto filiere integrate, aziende attive su entrambi i lati del confine e lavoratori che lo attraversano ogni giorno, definendo questo patrimonio da tutelare soprattutto in una fase di maggiore instabilità dei mercati internazionali. Bini ha dichiarato: “la Slovenia è tra i primi dieci mercati di sbocco delle nostre imprese e tra i principali fornitori della regione. Dietro queste cifre ci sono filiere integrate, aziende che lavorano su entrambi i lati del confine e lavoratori che lo attraversano ogni giorno. È un patrimonio che va tutelato, soprattutto in una fase in cui i mercati internazionali sono più instabili”.

All’evento era presente anche l’assessore regionale alle Lingue minoritarie Pierpaolo Roberti, che ha definito l’Ures-Sdgz una realtà importante per il Friuli-Venezia Giulia e una delle principali organizzazioni della comunità slovena presente nella regione. Roberti ha detto che l’associazione rappresenta anche una parte rilevante del panorama economico regionale: “oggi si celebrano ottant’anni di vita di una realtà importante per il Friuli Venezia Giulia, non soltanto perché è una delle organizzazioni principali della comunità slovena presente in Friuli Venezia Giulia, ma anche perché rappresenta una parte rilevante del panorama economico della nostra regione”.

Roberti ha inoltre sottolineato che l’Ures-Sdgz riunisce imprenditori sloveni di tutte le categorie e che negli anni ha contribuito, e continua a contribuire, allo sviluppo del territorio con attività promozionali. Ha aggiunto che l’associazione valorizza le peculiarità di un territorio in cui, oltre all’italiano, sono riconosciute e parlate tre lingue minoritarie: “Ures-Sdgz raggruppa imprenditori di tutte le categorie appartenenti alla comunità slovena e, nel corso degli anni, ha contribuito e continua a contribuire allo sviluppo del territorio con importanti attività di carattere promozionale, valorizzando le peculiarità di un territorio dove, oltre all’italiano, sono riconosciute e parlate ben tre lingue minoritarie”.

L’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, alla cerimonia celebrativa per gli 80 anni di vita dell’Unione regionale economica slovena-Slovensko Dezelno Gospodarsko Zdruzenje (Ures-Sdgz), svoltasi a Trieste — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, e l’assessore regionale alle Lingue minoritarie Pierpaolo Roberti alla cerimonia celebrativa per gli 80 anni di vita dell’Unione regionale economica slovena-Slovensko Dezelno Gospodarsko Zdruzenje (Ures-Sdgz), svoltasi a Trieste — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, alla cerimonia celebrativa per gli 80 anni di vita dell’Unione regionale economica slovena-Slovensko Dezelno Gospodarsko Zdruzenje (Ures-Sdgz), svoltasi a Trieste — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

allegato (foto) — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, alla cerimonia celebrativa per gli 80 anni di vita dell’Unione regionale economica slovena-Slovensko Dezelno Gospodarsko Zdruzenje (Ures-Sdgz), svoltasi a Trieste — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, alla cerimonia celebrativa per gli 80 anni di vita dell’Unione regionale economica slovena-Slovensko Dezelno Gospodarsko Zdruzenje (Ures-Sdgz), svoltasi a Trieste — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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