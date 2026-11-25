TRIESTE – Gli emendamenti alla legge di Stabilità 2027 e alla legge collegata illustrati il 24 novembre 2026 in Consiglio regionale dal vicegovernatore con delega alla Cultura e allo Sport, Mario Anzil, prevedono il sostegno al sistema sportivo regionale: confermano i finanziamenti alle federazioni e introducono una valutazione a punteggio per i contributi alle manifestazioni sportive straordinarie di rilevanza nazionale e internazionale.

«Con gli emendamenti alla legge di Stabilità 2027 interveniamo a sostegno del sistema sportivo regionale, confermando le risorse per le Federazioni e introducendo criteri più equi nell’assegnazione dei contributi alle manifestazioni sportive straordinarie di rilevanza nazionale e internazionale. L’obiettivo è garantire parità di trattamento tra gli organizzatori e valorizzare le opportunità che queste iniziative rappresentano per il Friuli Venezia Giulia».

Contributi agli eventi straordinari: 200mila euro l’anno e valutazione a punti

Per gli eventi sportivi straordinari è confermato uno stanziamento di 200mila euro all’anno nel triennio 2027-2029. Si tratta di manifestazioni assegnate agli organizzatori dopo la scadenza dei termini per presentare le domande relative agli eventi ordinari. La modifica normativa introduce un sistema di valutazione a punteggio, analogo a quello già applicato agli eventi ordinari, e supera il meccanismo precedente: in base al solo fabbisogno finanziario, gli eventi straordinari potevano ottenere il contributo massimo, fino a 50mila euro.

Per il 2027 è inoltre previsto un contributo straordinario di 65mila euro alla Federazione italiana scacchi, destinato a organizzare in Friuli-Venezia Giulia il Campionato italiano a squadre di Serie Master e il Campionato femminile. Il costo complessivo dell’evento è stimato in circa 100mila euro. È previsto anche il rinnovo della convenzione triennale con il Comitato regionale della Federazione italiana sport invernali (Fisi): lo stanziamento sarà di 50mila euro per ciascuna annualità dal 2027 al 2029, confermando l’importo della convenzione precedente.

A Cercivento un programma annuale sulla memoria dei fucilati

Sul versante culturale, la manovra modifica la normativa sulla Giornata regionale della restituzione dell’onore. La modifica consentirà al Comune di Cercivento di sviluppare durante tutto l’anno un programma più articolato di iniziative per far conoscere, diffondere e valorizzare la memoria storica dei militari fucilati durante la Prima guerra mondiale.

La legge collegata autorizza inoltre la Fisi regionale a utilizzare anche nel 2027 il contributo concesso per il 2026, destinato alla promozione dello sci e all’acquisto di beni e mezzi di trasporto. Un’altra disposizione proroga i termini per utilizzare i contributi assegnati per organizzare concorsi di idee o di progettazione finalizzati a valorizzare le aree esterne agli impianti sportivi.

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