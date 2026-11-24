SAN LEONARDO – Il contributo di Enzo Cainero alla promozione del Friuli-Venezia Giulia è stato al centro della presentazione del libro a lui dedicato, svoltasi ieri 23 novembre 2026 a San Leonardo. L’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi ha ricordato come Cainero abbia contribuito a rendere la regione più conosciuta e attrattiva, trasformando luoghi poco noti in patrimoni condivisi. «Questa regione oggi è molto più conosciuta rispetto ad alcune stagioni fa e una parte importante di questo risultato la dobbiamo anche a Enzo Cainero. Ha saputo prendere luoghi che erano poco conosciuti e trasformarli in patrimoni di tutti, portando il Friuli Venezia Giulia a essere molto più visibile e attrattivo».

Riccardi è intervenuto alla presentazione di «Enzo Cainero. Il Friulano che scalava i sogni», scritto dal giornalista sportivo Antonio Simeoli e pubblicato da Forum Editrice. In sala era presente anche il fratello di Enzo, Eddi Cainero, che ha ricordato il legame di Enzo con le Valli del Natisone e la sua capacità di valorizzarle, portandole al centro della scena del Giro d’Italia.

Dallo Zoncolan al Lussari, il ciclismo come promozione del territorio

Secondo Riccardi, l’eredità di Cainero va oltre l’organizzazione delle tappe del Giro. Lo Zoncolan, il Lussari e le altre montagne del Friuli-Venezia Giulia sono diventati luoghi conosciuti e riconosciuti anche grazie alla sua capacità di intercettare il movimento popolare del ciclismo e trasformarlo in un’occasione di promozione territoriale. «Lui non si fermava al risultato della tappa, ma guardava sempre a quello che sarebbe venuto dopo. Ha saputo cogliere questa grande forza popolare del ciclismo e consentire a questa terra di essere molto più conosciuta nel mondo e più attrattiva rispetto a quando aveva iniziato il suo lavoro», ha osservato l’assessore, riconoscendo il valore di un’intuizione che ha anticipato e contribuito a costruire anche le successive politiche regionali di promozione.

Nel ricordo personale, Riccardi ha ripercorso il primo incontro con Cainero, quando era ancora un giovane amministratore locale e si occupava delle vicende delle banche popolari e del credito cooperativo. In quell’occasione ne aveva apprezzato la capacità di comporre interessi e posizioni differenti, tenendo insieme le esigenze dei diversi interlocutori e considerando soprattutto le ricadute sociali ed economiche delle scelte sui territori. «Era un uomo che componeva, guardava avanti perché capiva che quel cambiamento non si poteva fermare e riusciva a interpretarlo cercando una soluzione sostenibile per tutti», ha ricordato.

La capacità di fare squadra è stata, secondo Riccardi, una delle qualità più straordinarie di Cainero: sapeva coinvolgere le persone e valorizzarne i talenti nello sport, nella vita pubblica e nelle iniziative per il territorio. «Il talento del singolo è sicuramente importante, ma quanto sarebbe stato efficace senza la capacità di mettere insieme le persone? Enzo era un campione proprio in questo, sapeva tenere uno spogliatoio come pochi altri».

La tappa sul Monte Lussari realizzata dopo la scomparsa di Cainero

Tra gli esempi ricordati da Riccardi c’è la tappa del Giro d’Italia sul Monte Lussari, realizzata dopo la scomparsa di Cainero. «Noi ci abbiamo provato a fare un’impresa senza di lui. Dovevamo riuscire a portare a termine quello che lui aveva pensato e costruito metro dopo metro, convincendo tutti, anche quelli che inizialmente dicevano di no. È stata una giornata fantastica». Riccardi ha richiamato in particolare la presenza lungo il percorso dei volontari della Protezione civile e degli Alpini, indicandola come una delle testimonianze più autentiche della popolarità di Cainero e della sua capacità di entrare in relazione con tutti, superando convenzioni e differenze.

Riccardi ha concluso ricordando che l’eredità di Cainero riguarda soprattutto il modo di affrontare le sfide e costruire relazioni. «La grande lezione che mi ha lasciato è la capacità di mettere insieme il più possibile di tutto quello che ti sta intorno». Ha aggiunto: «È importante essere campioni nelle imprese, ma è ancora più importante essere campioni nella vita. E questo Enzo Cainero lo è stato».

Alla presentazione anche tre amici di lunga data di Cainero

La serata è stata introdotta dal sindaco di San Leonardo, Antonio Comugnaro. Al dialogo con l’autore hanno partecipato tre amici di lunga data di Cainero: Attilio Tesser, ex calciatore e affermato allenatore; Paolo Miano, ex calciatore che ha legato una parte importante della propria carriera all’Udinese, e Gigi De Agostini, storico difensore friulano, protagonista con le maglie di Udinese, Juventus e Inter e con la Nazionale italiana ai Mondiali di Italia ’90. Attraverso aneddoti e ricordi personali, i partecipanti hanno restituito il ritratto di un uomo capace di mantenere rapporti autentici nel tempo, seguendo con partecipazione le loro carriere e continuando a coinvolgerli nelle proprie iniziative anche dopo la conclusione dell’attività sportiva.

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