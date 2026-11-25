TRIESTE – La cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli organizzata dalla Fondazione filantropica Ananian si è svolta il 24 novembre 2026 all’Università di Trieste; nel 2026 la Fondazione ha stanziato 409.000 euro, assegnati a quasi 430 studenti.

Il messaggio alle ragazze e ai ragazzi è stato rivolto dall’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen: “Voi studenti rappresentate il futuro del nostro territorio. Oggi celebriamo con orgoglio i vostri meriti, ed è proprio su di essi che si costruisce il domani. Un futuro che si può realizzare anche grazie agli strumenti e alle opportunità che l’Amministrazione regionale mette a vostra disposizione, e che può contare sulla generosità, sulla filantropia e sulla volontà di investire nelle giovani generazioni di chi, tanti anni fa, scelse di diventare cittadino triestino e in questa città fece fortuna”. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il rettore dell’Università di Trieste Donata Vianelli e l’assessore comunale di Trieste alle Politiche sociali Massimo Tognolli, oltre agli studenti e alle loro famiglie.

La Fondazione, nata per volontà testamentaria di Gregorio Ananian, medico e benefattore armeno vissuto a Trieste nell’Ottocento, è da sempre impegnata a valorizzare la realtà giovanile attraverso sussidi e borse di studio. Rosolen ha richiamato la storia del benefattore: “quanto sia affascinante riflettere su come molte realtà filantropiche delle nostre città siano nate per volontà di persone non originarie di questi luoghi. È il caso di Ananian, nato in Armenia, che a Trieste ha costruito la propria fortuna e ha poi deciso di mettere il proprio patrimonio a disposizione dei giovani e della comunità che lo aveva accolto. Oggi celebriamo quindi il merito degli studenti, ma ricordiamo anche una persona che ha dedicato la propria vita alla crescita e allo sviluppo di Trieste, scegliendo di restituire qualcosa alla comunità che lo aveva accolto e della quale era diventato cittadino”.

L’assessore ha ringraziato il presidente della Fondazione, Andrea Melon, e il Consiglio di amministrazione “non soltanto per aver voluto proseguire nell’importante attività di supporto ai giovani, ma anche per aver ripristinato questo momento di celebrazione pubblica”.

L’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen, alla Cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli organizzata dalla Fondazione filantropica Ananian all’Università di Trieste — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen, alla Cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli organizzata dalla Fondazione filantropica Ananian all’Università di Trieste — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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