Cronaca & AttualitàUdine
Udine, segnalate chiamate di falsi agenti: il Comune invita a verificare
A Udine sono state segnalate telefonate che chiedono di presentarsi con urgenza al Comando per un verbale. Il Comune invita a non fornire dati personali e a verificare la chiamata.
A Udine sono state segnalate telefonate di persone che si presentano come agenti o ispettori della Polizia locale e chiedono di recarsi con urgenza al Comando per la notifica di un verbale. Le segnalazioni sono arrivate la mattina del 24 novembre 2026; secondo il resoconto dell’avviso del Comune, l’assessora alla Sicurezza partecipata e alla Polizia locale, Rosi Toffano, ha definito false le chiamate e invitato i cittadini a verificare direttamente con il Comando.
Come verificare la chiamata
Il Comune, secondo il resoconto, raccomanda di non fornire dati personali a chi telefona. Una chiamata, ha ricordato l’amministrazione, non costituisce notifica di un verbale.
I resoconti dell’avviso indicano per verifiche e segnalazioni il numero 0432 127 3333. La pagina ufficiale dei recapiti comunali pubblica gli indirizzi email della Polizia locale, ma non riporta quel numero; il centralino del Comune è raggiungibile al 0432 127 1111. Prima di seguire le istruzioni ricevute al telefono, è quindi opportuno contattare gli uffici usando un recapito reperito autonomamente.
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