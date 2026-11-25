A Udine sono state segnalate telefonate di persone che si presentano come agenti o ispettori della Polizia locale e chiedono di recarsi con urgenza al Comando per la notifica di un verbale. Le segnalazioni sono arrivate la mattina del 24 novembre 2026; secondo il resoconto dell’avviso del Comune, l’assessora alla Sicurezza partecipata e alla Polizia locale, Rosi Toffano, ha definito false le chiamate e invitato i cittadini a verificare direttamente con il Comando.

Come verificare la chiamata

Il Comune, secondo il resoconto, raccomanda di non fornire dati personali a chi telefona. Una chiamata, ha ricordato l’amministrazione, non costituisce notifica di un verbale.

I resoconti dell’avviso indicano per verifiche e segnalazioni il numero 0432 127 3333. La pagina ufficiale dei recapiti comunali pubblica gli indirizzi email della Polizia locale, ma non riporta quel numero; il centralino del Comune è raggiungibile al 0432 127 1111. Prima di seguire le istruzioni ricevute al telefono, è quindi opportuno contattare gli uffici usando un recapito reperito autonomamente.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook