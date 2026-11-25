Il Servizio vaccinazioni di Maniago è chiuso mercoledì 25 novembre 2026. Per la stessa giornata è sospesa anche la segreteria telefonica, normalmente attiva dalle 12 alle 13, come comunica l’avviso di ASFO. L’avviso non indica una sede sostitutiva né comunica quando riprenderà il servizio.

Contatti della sede

La pagina ASFO dedicata alle vaccinazioni per adulti e bambini riporta per la sede di Maniago il numero 0427 735309 e l’indirizzo vaccinazioni.maniago@asfo.sanita.fvg.it. L’avviso di chiusura non specifica se telefono ed email siano utilizzabili durante la giornata del 25 novembre.

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