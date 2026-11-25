VERONA – L’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha inaugurato lo stand del Friuli-Venezia Giulia all’Assemblea nazionale dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) a Verona, dopo un incontro dedicato alla ricorrenza del terremoto, che ha preceduto l’apertura dello stand. Nel corso dell’incontro Roberti ha affermato: “Il Friuli Venezia Giulia e le sue Autonomie locali sono considerati un’eccellenza: una reputazione che dipende dal grande lavoro fatto in questi anni con l’Anci, ma che risale in prima battuta alla tragedia del terremoto di 50 anni fa e alla ricostruzione che fu il primo modello, purtroppo mai più ripetuto altrove in Italia, di una rinascita dopo una calamità naturale”. L’assemblea, secondo quanto annunciato, avrebbe visto nella serata del 25 novembre 2026 la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Roberti ha descritto il modello regionale come un’eccellenza legata alla ricostruzione post-sisma e ha sostenuto che possa essere condivisa con le altre Regioni. Ha aggiunto: “Questo modello Friuli Venezia Giulia, certamente favorito da una specialità bene impiegata, si realizza nel dialogo costante tra la Regione e gli Enti locali, e merita di essere messo a disposizione anche delle altre Regioni”, ha rilevato. “Proprio per questo motivo lo stand all’evento nazionale Anci è diventato una scelta fissa: vogliamo farci conoscere e continuare a confrontarci con gli altri Amministratori pubblici per rendere i nostri servizi sempre più capienti ed efficaci”.

All’incontro sul terremoto, accanto a Roberti, è intervenuto il presidente dell’Anci Friuli Venezia Giulia Dorino Favot, e il sindaco di Gemona Roberto Revelant, che ha portato la testimonianza del Comune di Gemona, tra i più colpiti dal sisma. Un video ha ripercorso il passato, dalla tragedia alla ricostruzione. È poi seguita l’inaugurazione ufficiale dello stand, alla presenza di numerosi sindaci del Friuli Venezia Giulia e di ospiti delle altre Regioni.

L’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti allo stand Fvg dell’Assemblea Anci di Verona — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti allo stand Fvg dell’Assemblea Anci di Verona — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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