Sono aperte le candidature alla seconda edizione del Premio FVGreen, il Premio Sostenibilità della Regione Friuli Venezia Giulia: le domande, gratuite, vanno presentate online entro il 29 gennaio 2027. Il tema del 2026 è la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Possono concorrere imprese, enti pubblici e soggetti del terzo settore con sede operativa in Friuli-Venezia Giulia e progetti o attività realizzati, o in corso di realizzazione, sul territorio regionale. La cerimonia di premiazione è prevista ad aprile 2027 all’Università di Trieste.

Il premio è promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in coerenza con la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile prevista dalla legge regionale 4/2023. L’annuncio dell’edizione 2026 è stato dato dall’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, che ha dichiarato: “Con l’apertura ufficiale delle candidature diamo il via alla seconda edizione del Premio Sostenibilità della Regione Friuli Venezia Giulia, confermando la volontà dell’Amministrazione di valorizzare e mettere in rete chi ogni giorno trasforma la transizione ecologica in azioni concrete sul nostro territorio. Quest’anno puntiamo i riflettori su un tema decisivo per il presente e il futuro della nostra comunità: gli interventi più efficaci e innovativi per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici”.

“L’obiettivo del premio – ha spiegato Scoccimarro – è riconoscere e diffondere l’impegno ambientale del nostro tessuto produttivo, delle amministrazioni e del mondo associativo e scolastico, creando un’occasione reale di confronto, visibilità e replicabilità delle migliori pratiche territoriali. La transizione verso una società climaticamente neutrale funziona solo se cammina insieme alla coesione sociale, allo sviluppo economico, all’uso consapevole delle risorse e alla tutela della qualità della vita delle generazioni attuali e future”.

Chi può partecipare e come presentare la domanda

La partecipazione è libera e gratuita. Possono presentare domanda i soggetti con sede operativa in Friuli-Venezia Giulia per progetti o attività già realizzati o in corso di realizzazione sul territorio regionale. Le categorie sono tre: imprese e startup; enti pubblici, consorzi e amministrazioni comunali; terzo settore, che comprende scuole di ogni ordine e grado, rappresentanti del terzo settore e associazioni no profit.

Ogni partecipante può concorrere con una sola proposta, compilando la scheda online sul portale dedicato www.premiofvgreen.com entro e non oltre il 29 gennaio 2027. È possibile allegare facoltativamente relazioni tecniche, immagini, presentazioni, certificazioni o rassegna stampa. Per informazioni è attivo anche l’indirizzo e-mail info@premiofvgreen.com.

Efficienza energetica e adattamento a caldo, siccità e piogge intense

Il tema dell’edizione 2026 comprende l’efficienza energetica negli edifici e la produzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi sistemi di accumulo e idrogeno verde. Tra gli ambiti indicati ci sono anche la decarbonizzazione dei trasporti e dei processi industriali, la riduzione delle emissioni negli allevamenti e l’aumento dell’assorbimento di gas serra attraverso alberature e gestione del suolo. Per l’adattamento sono previsti interventi volti a rafforzare la resilienza a ondate di calore, siccità e piogge intense, oltre alla messa in sicurezza e alla rinaturalizzazione della rete idrografica. Il premio comprende inoltre attività di educazione, divulgazione e sensibilizzazione climatica.

Un’apposita Commissione valuterà le candidature in base a quattro criteri: benefici ambientali prodotti; contenuti innovativi; altri benefici sociali ed economici generati; potenziale di diffusione e replicabilità come buona pratica o buona tecnica.

Nove vincitori e premiazione ad aprile all’Università di Trieste

Saranno proclamati nove vincitori: il primo, il secondo e il terzo classificato in ciascuna delle tre categorie. La graduatoria oltre il podio resterà riservata per tutelare tutti i partecipanti. La cerimonia si terrà ad aprile 2027 nell’Aula Magna dell’Università di Trieste, con la consegna delle targhe di riconoscimento alla presenza delle autorità regionali e della stampa locale e nazionale. Sulla scelta della sede, Scoccimarro ha concluso: “Scegliere ancora una volta un luogo simbolo della conoscenza e della ricerca come l’aula magna dell’Ateneo triestino – ha concluso Scoccimarro – sottolinea che l’innovazione e il dialogo tra istituzioni, imprese, scuole e cittadini sono la chiave per vincere la sfida climatica, puntando fortemente sui giovani che sono coloro che beneficeranno delle nostre politiche attuali”.

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