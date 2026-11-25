Trieste
Trieste, riaperto il giardino de’ Tommasini in via Giulia
Il Comune segnala che il giardino de’ Tommasini è di nuovo aperto al pubblico. L’avviso non chiarisce se restino aree interdette o altre limitazioni.
Il giardino de’ Tommasini, in via Giulia a Trieste, è stato riaperto al pubblico. Il Comune lo comunica in un avviso sul proprio canale Telegram.
La riapertura segue la chiusura disposta dopo la rottura di una grossa branca di un albero, giudicata pericolosa per i visitatori. L’avviso comunale conferma che il giardino è nuovamente accessibile, ma non specifica se siano rimaste interdette singole aree o se valgano altre limitazioni.
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