Chi ha lavorato alle dipendenze di un’organizzazione internazionale e vuole chiedere la pensione considerando anche quei periodi assicurativi può utilizzare una nuova opzione nella domanda telematica INPS. L’aggiornamento, comunicato con il messaggio n. 3859 del 24 novembre 2026, riguarda la procedura nazionale e interessa anche chi vive in Friuli-Venezia Giulia e possiede i requisiti.

La novità riguarda la compilazione della domanda: non introduce un nuovo diritto alla pensione. La possibilità di cumulare i periodi assicurativi presso organizzazioni internazionali con quelli maturati nelle gestioni italiane era già prevista dalla legge.

Le pensioni interessate e le dichiarazioni richieste

La procedura aggiornata riguarda le domande di pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e indiretta, quest’ultima richiesta dai superstiti di una persona assicurata.

Per usare il cumulo occorre selezionare la tipologia «Cumulo L.115/2015» e compilare, nella sezione «Attività lavorative», le dichiarazioni richieste sui periodi assicurativi corrispondenti al lavoro presso le organizzazioni internazionali. Secondo l’INPS, tutte le dichiarazioni richieste devono essere compilate per poter presentare la domanda.

Chi può usare il cumulo e a quali condizioni

Il cumulo permette, alle condizioni previste, di considerare insieme periodi assicurativi maturati in gestioni diverse per raggiungere il diritto alla pensione. Tra i destinatari indicati dall’INPS ci sono cittadini dell’Unione europea, cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell’Unione e beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato alle dipendenze di organizzazioni internazionali nell’Unione europea o in Svizzera e sono o sono stati iscritti alle gestioni previdenziali italiane previste dalla legge.

Fra queste rientrano, per esempio, le gestioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, la Gestione separata e le forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti indicate dalla disciplina.

Tra le condizioni richiamate dall’INPS ci sono almeno 52 settimane di assicurazione maturate secondo la legislazione italiana e l’assenza di sovrapposizione tra i periodi da cumulare. Il cumulo può essere richiesto quando è necessario per raggiungere il diritto alla prestazione.

I periodi presso l’organizzazione possono quindi servire a conseguire il diritto, ma la quota di pensione italiana è calcolata sulla base dei periodi assicurativi maturati secondo la legislazione italiana. La presentazione della domanda non equivale al riconoscimento automatico della prestazione.

La facoltà di cumulo è prevista dal 1° gennaio 2016. La pensione anticipata è stata inclusa successivamente: l’INPS ne ha illustrato le condizioni nella circolare n. 87 del 2024, precisando che il cumulo non si applica se il diritto alla pensione anticipata è già maturato sulla base della sola contribuzione italiana.

Come inviare la domanda

Per l’invio diretto si accede con identità digitale all’area INPS per le domande di pensione e si sceglie «Nuova prestazione pensionistica». Il messaggio indica SPID almeno di livello 2, CNS, CIE di livello 3 o eIDAS.

In alternativa, la richiesta può essere presentata tramite un patronato oppure chiamando il Contact Center INPS: 803 164 da rete fissa, gratuitamente, oppure 06 164 164 da cellulare, al costo previsto dal proprio gestore. La lavorazione delle domande è accentrata presso la direzione provinciale INPS di Varese.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook