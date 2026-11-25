A Grado la posa della passerella ciclabile sul ponte Matteotti è attesa, in linea di massima, nella settimana che comincia lunedì 7 dicembre. Per uscire dalla città durante le operazioni sarebbe necessario passare dal ponte Cucchini: data e deviazione sono state riportate dalla stampa locale, ma non risultano confermate da un avviso ufficiale sulla viabilità.

La notizia sulla posa e sulle modifiche al traffico riferisce anche che per collocare la struttura sarà necessario usare una gru. Il dettaglio del percorso via ponte Cucchini va considerato un’indicazione riportata dalla stampa, non una disposizione stradale ufficiale.

Le limitazioni già comunicate sulla SR 352

FVG Strade ha pubblicato un avviso per lavori legati alla nuova ciclabile sulla SR 352, tra i chilometri 40+000 e 40+300: sono previsti sensi unici alternati nei giorni feriali, dalle 8.30 alle 17, fino al 27 novembre. L’avviso riguarda un periodo precedente alla posa e non conferma una chiusura del ponte Matteotti o la deviazione di dicembre.

La passerella rientra nel tratto ciclabile di circa 590 metri tra la SR 352 e la rotatoria d’ingresso a Grado. Il progetto prevede un percorso protetto a doppio senso; i dettagli dell’intervento sono nel resoconto sull’avvio della ciclabile.

Per conoscere eventuali chiusure, orari e percorsi alternativi durante la posa servirà una comunicazione stradale specifica.

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