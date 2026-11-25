Collegare informazioni sanitarie conservate in sistemi diversi e trasformarle in indicazioni utili per l’assistenza: era l’obiettivo del TIGER Hackathon promosso dal Polo Tecnologico Alto Adriatico di Pordenone e annunciato per il 23 e 24 novembre 2026 al G-Gravity Incubator di Milano. Il programma pubblicato dal Polo descriveva una sfida di 30 ore rivolta a startup e piccole e medie imprese di cinque Paesi alpini. Le pagine organizzative consultate continuano a presentare l’iniziativa come un evento in programma e non ne riportano lo svolgimento o i risultati.

La sfida partiva da un problema pratico: ospedali, medici di famiglia, servizi sociali e familiari possono disporre di informazioni separate e difficili da condividere. Se i dati restano frammentati, ricostruire i bisogni di una persona e coordinare gli interventi può diventare più complicato. L’hackathon invitava i partecipanti a progettare strumenti digitali capaci di mettere in relazione pazienti, professionisti, caregiver, fornitori di servizi e decisori pubblici.

La sfida: rendere compatibili dati e servizi

Il programma indicava nell’interoperabilità — la capacità di sistemi diversi di scambiare e utilizzare informazioni in modo compatibile — uno dei nodi da affrontare. Non basta, però, trasferire dati da una piattaforma all’altra: le informazioni devono essere accessibili quando servono, comprensibili per chi le usa e gestite con attenzione alla sicurezza. La sfida mirava quindi a combinare integrazione, facilità d’uso e affidabilità per sostenere interventi più tempestivi e personalizzati.

L’intelligenza artificiale era presentata come un possibile supporto alle decisioni e alla valutazione dell’efficacia degli interventi, non come una soluzione già sperimentata o adottata. Secondo il programma, i team avrebbero lavorato con mentor e presentato le proposte a una giuria; erano inoltre annunciati voucher tecnologici per le prime tre squadre. Questi elementi descrivono il format previsto, ma non documentano prototipi realizzati, vincitori o sviluppi successivi.

Il ruolo del Polo e i passaggi successivi

Il legame con il Friuli-Venezia Giulia è il ruolo del Polo Tecnologico Alto Adriatico come promotore dell’iniziativa. L’evento era annunciato a Milano e coinvolgeva realtà di Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia: non era quindi la presentazione di un servizio già attivato sul territorio regionale.

L’hackathon faceva parte del progetto europeo TIGER, dedicato a soluzioni digitali per la salute e l’assistenza agli anziani, anche a distanza. La descrizione del progetto e della sfida chiarisce l’obiettivo: trasformare dati eterogenei in raccomandazioni personalizzate e tempestive. Perché una proposta di questo tipo diventi utilizzabile, dovrà essere valutata quanto a efficacia, tutela dei dati e integrazione con i sistemi dei servizi sanitari e sociali. Le fonti consultate non consentono di stabilire se il TIGER Hackathon si sia svolto né quali idee o risultati ne siano emersi.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook