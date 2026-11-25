Udine
Udine, controlli della Polizia: tre arresti e 18 denunce
Dal 16 al 22 novembre, tra Udine e provincia, identificate 1.075 persone e controllati 518 veicoli. Il bilancio comprende sequestri di droga e misure nelle Zone Rosse.
Tra il 16 e il 22 novembre 2026, i servizi ordinari e straordinari della Polizia di Stato a Udine e in provincia hanno portato a tre arresti e 18 denunce. Sono state identificate 1.075 persone e controllati 518 veicoli. Il bilancio è riportato da ANSA sulla base dei dati della Questura e riguarda la città e il territorio provinciale.
Sequestri e verifiche negli esercizi pubblici
Nel corso dei controlli, svolti anche con il supporto di altre forze dell’ordine, sono stati sequestrati 1.139 grammi di hashish e 17 grammi di altri cannabinoidi. Gli agenti hanno ispezionato 21 pubblici esercizi.
Nelle Zone Rosse, attivate dalla Prefettura, sono stati emessi due ordini di allontanamento. Il questore ha inoltre disposto un ammonimento per violenza domestica; sono stati eseguiti anche tre provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale. Arresti, denunce e provvedimenti sono esiti distinti: la denuncia non equivale a una condanna.
Controlli annunciati anche nelle prossime settimane
Secondo il resoconto ANSA, i servizi proseguiranno nelle settimane successive, con particolare attenzione al periodo delle festività natalizie.
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