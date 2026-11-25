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Bini: altri 5 milioni per il credito alle imprese e i rincari energetici
La legge di Stabilità regionale aggiunge 5 milioni per piccolo credito e costi energetici. Previsti anche fondi per turismo, Pmi del terziario ed EuroJam 2027.
FRIULI-VENEZIA GIULIA – La legge di Stabilità regionale prevede altri 5 milioni di euro per il piccolo credito alle imprese e la mitigazione dei maggiori oneri dovuti ai rincari energetici. Per le Attività produttive e il Turismo la manovra stanzia 204 milioni, in crescita costante nel triennio. L’assessore regionale Sergio Emidio Bini ha illustrato le novità in I Commissione integrata il 24 novembre 2026 e ha sintetizzato così le risorse: “Iniettiamo ulteriori risorse per le imprese in forma di piccolo credito e di mitigazione dei maggiori oneri dovuti ai rincari energetici pari ad altri 5 milioni di euro nell’ambito di una manovra regionale che per le Attività produttive e il Turismo stanzia 204 milioni, in crescita costante nel triennio”.
“Accanto a questi sostegni finanziari che saranno resi agilmente disponibili mediante i Confidi, precisiamo oggi – ha annunciato Bini – le destinazioni di risorse a Fondo turismo e Pmi del terziario e garantiamo il supporto all’evento Eurojam 2027 in programma ad Ampezzo e Socchieve dal quale si attende un ottimo afflusso di visitatori in ambito scoutistico”.
Piccolo credito fino a 20mila euro e garanzie per le imprese
La nuova misura di piccolo credito mette a disposizione 2 milioni di euro e concede fino a 20mila euro alle microimprese, definite come attività con meno di dieci occupati e un fatturato annuo massimo di due milioni. Il credito può essere integrato da contributi in conto interessi concessi tramite FVG Plus. I Confidi potranno inoltre impiegare economie pari a 3 milioni per concedere garanzie e contributi integrativi per l’accesso al credito alle imprese colpite dall’eccezionale aumento dei prezzi dei prodotti energetici.
Fondi per lo scorrimento dei bandi turismo e terziario
Due emendamenti precisano la destinazione di risorse per il Fondo turismo: 12 milioni serviranno allo scorrimento della graduatoria del bando 2026, che ha ricevuto 500 domande. Per il bando 2026 dedicato alle Pmi del terziario sono previsti 3 milioni per lo scorrimento della graduatoria; il bando è ancora aperto e sono pervenute 704 domande.
450mila euro per EuroJam 2027 ad Ampezzo e Socchieve
Un emendamento presentato da Bini assegna 450mila euro alla manifestazione EuroJam 2027, in programma dal 1° al 9 agosto ad Ampezzo e Socchieve.
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