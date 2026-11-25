FRIULI-VENEZIA GIULIA – La legge di Stabilità regionale prevede altri 5 milioni di euro per il piccolo credito alle imprese e la mitigazione dei maggiori oneri dovuti ai rincari energetici. Per le Attività produttive e il Turismo la manovra stanzia 204 milioni, in crescita costante nel triennio. L’assessore regionale Sergio Emidio Bini ha illustrato le novità in I Commissione integrata il 24 novembre 2026 e ha sintetizzato così le risorse: “Iniettiamo ulteriori risorse per le imprese in forma di piccolo credito e di mitigazione dei maggiori oneri dovuti ai rincari energetici pari ad altri 5 milioni di euro nell’ambito di una manovra regionale che per le Attività produttive e il Turismo stanzia 204 milioni, in crescita costante nel triennio”.

“Accanto a questi sostegni finanziari che saranno resi agilmente disponibili mediante i Confidi, precisiamo oggi – ha annunciato Bini – le destinazioni di risorse a Fondo turismo e Pmi del terziario e garantiamo il supporto all’evento Eurojam 2027 in programma ad Ampezzo e Socchieve dal quale si attende un ottimo afflusso di visitatori in ambito scoutistico”.

Piccolo credito fino a 20mila euro e garanzie per le imprese

La nuova misura di piccolo credito mette a disposizione 2 milioni di euro e concede fino a 20mila euro alle microimprese, definite come attività con meno di dieci occupati e un fatturato annuo massimo di due milioni. Il credito può essere integrato da contributi in conto interessi concessi tramite FVG Plus. I Confidi potranno inoltre impiegare economie pari a 3 milioni per concedere garanzie e contributi integrativi per l’accesso al credito alle imprese colpite dall’eccezionale aumento dei prezzi dei prodotti energetici.

Fondi per lo scorrimento dei bandi turismo e terziario

Due emendamenti precisano la destinazione di risorse per il Fondo turismo: 12 milioni serviranno allo scorrimento della graduatoria del bando 2026, che ha ricevuto 500 domande. Per il bando 2026 dedicato alle Pmi del terziario sono previsti 3 milioni per lo scorrimento della graduatoria; il bando è ancora aperto e sono pervenute 704 domande.

450mila euro per EuroJam 2027 ad Ampezzo e Socchieve

Un emendamento presentato da Bini assegna 450mila euro alla manifestazione EuroJam 2027, in programma dal 1° al 9 agosto ad Ampezzo e Socchieve.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook