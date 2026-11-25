FRIULI-VENEZIA GIULIA – La Stabilità 2027, con proiezione sul 2028, stanzia 6 milioni di euro per proseguire AttivaScuola nel biennio 2027-2028, dopo gli 8,1 milioni di euro assegnati al progetto nel periodo 2023-2026. Il programma continuerà a proporre orientamento educativo agli studenti, accompagnarli nel passaggio dal sistema dell’istruzione e della formazione al lavoro e rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.

L’assessore alla Formazione, Lavoro, Istruzione, Famiglia, Ricerca e Università Alessia Rosolen è intervenuta il 24 novembre 2026 nella I Commissione integrata del Consiglio regionale. Ha spiegato: «La Stabilità 2027, con proiezione sul 2028, si caratterizza per una conferma delle strategie di intervento già collaudate con successo sui versanti dell’istruzione e della formazione in Friuli-Venezia Giulia: per ottenere risultati duraturi è fondamentale dare continuità e rafforzare gli strumenti che abbiamo già attivato per favorire l’orientamento, scongiurare la dispersione scolastica, stimolare la connessione tra gli studi e l’accesso al mondo delle imprese e ampliare il supporto ai servizi per la prima infanzia».

Tre milioni per ricerca industriale e tecnologie Step

La legge destina altri 3 milioni di euro all’alta formazione nelle tecnologie strategiche Step, attraverso il sistema universitario regionale. I fondi finanzieranno dottorati di ricerca innovativi con caratterizzazione industriale, incarichi di ricerca e posizioni post-doc. L’obiettivo indicato è sviluppare competenze avanzate in settori strategici per l’innovazione tecnologica, la competitività e la crescita del sistema produttivo regionale.

Nuovi criteri per i servizi extrascolastici e i nidi

Per i servizi integrati extracurriculari le risorse sono già passate da 2 a 4 milioni di euro. Dopo il primo anno di applicazione della misura, la legge introduce criteri di riparto aggiornati: maggiore attenzione al numero dei minori iscritti, una maggiorazione per i Comuni con meno di 5mila abitanti e fondi aggiuntivi per i servizi rivolti agli alunni con disabilità certificata. Aumenta inoltre il peso attribuito ai servizi di tempo integrato pomeridiano, per valorizzarne la funzione educativa e il sostegno alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie.

Per la prima infanzia, un nuovo criterio di riparto del Fondo per il contenimento delle rette punta a sostenere l’apertura di nuovi asili nido e l’attivazione di ulteriori posti, aumentando le capienze. Rosolen ha reso noto: «È prevista una quota straordinaria aggiuntiva per i primi due anni di attività dei nuovi servizi – ha reso noto Rosolen -, così da accompagnarne la fase di avvio e favorire l’ampliamento della capacità ricettiva sul territorio regionale».

Risorse per tedesco, competizioni scolastiche e istruzione domiciliare

La manovra garantisce continuità ai progetti pluriennali di bilinguismo e trilinguismo nelle scuole del Friuli-Venezia Giulia. Prevede 400mila euro nel triennio 2027-2029 per sostenere l’insegnamento del tedesco con docenti madrelingua o esperti.

Sono inoltre previsti 600mila euro nel triennio 2027-2029 per sostenere la partecipazione degli studenti alle competizioni scolastiche e valorizzare le eccellenze. Altri 50mila euro nel 2027 serviranno a proseguire gli interventi di Scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare nella seconda parte dell’anno scolastico 2026-2027, per tutelare il benessere degli studenti e garantire la continuità del percorso scolastico anche durante la degenza.

In conclusione, Rosolen ha affermato: «Vogliamo fare in modo che nessuno resti indietro – ha concluso Rosolen – e al tempo stesso fornire le opzioni che garantiscano l’eccellenza sotto il profilo del bagaglio di preparazione e le massime opportunità di welfare, abbinando le possibilità di conoscenza al contesto ottimale di benessere personale e sociale che ne è la precondizione».

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