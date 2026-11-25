Dal 24 novembre 2026 anche in Friuli-Venezia Giulia chi ha ottenuto un’assoluzione o un altro provvedimento penale favorevole può chiedere alla testata che ha riferito del procedimento di pubblicarne gratuitamente la notizia. Se la testata non provvede, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali.

La novità è prevista dalla legge 29 ottobre 2026, n. 201, che introduce l’articolo 144-ter nel Codice della privacy. La misura è nazionale: riguarda persone e testate anche in regione, senza prevedere una procedura separata per il FVG.

Quali decisioni rientrano nella legge

La richiesta può essere presentata dalla persona nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di assoluzione, proscioglimento o non luogo a procedere, oppure un provvedimento di archiviazione.

La norma comprende quindi anche l’archiviazione, che interviene nella fase delle indagini. Prevede la pubblicazione della notizia del provvedimento favorevole, non necessariamente del testo integrale della decisione.

La legge non disciplina espressamente l’applicazione ai provvedimenti favorevoli pronunciati prima della sua entrata in vigore.

La richiesta alla testata e il rilievo della notizia

La richiesta va indirizzata al direttore o al responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica che ha dato notizia del procedimento, oppure di atti o provvedimenti relativi allo stesso. La pubblicazione è dovuta su richiesta dell’interessato e non comporta oneri per lui.

La legge richiede un rilievo adeguato allo spazio già riservato al procedimento penale. Collega così la visibilità dell’esito favorevole a quella della notizia precedente, senza stabilire una posizione identica o una misura numerica dello spazio da utilizzare.

Per identificare il caso, nella richiesta può essere utile indicare la notizia precedente e il provvedimento favorevole. Il nuovo articolo non prescrive una forma particolare per la domanda né fissa un termine specifico entro il quale la testata debba pubblicare.

Durante l’esame delle proposte di legge, il presidente del Garante, Pasquale Stanzione, aveva segnalato in una memoria alla Camera il rischio che, senza un termine per la testata, fosse incerto quando considerarla inadempiente e quindi quando presentare la segnalazione. La memoria riguardava testi allora ancora in discussione, non la legge definitiva.

Se la testata non pubblica: la segnalazione al Garante

In caso di mancato adempimento, l’interessato può inviare una segnalazione al Garante privacy. La legge prevede che l’Autorità decida nei cinque giorni successivi e possa ordinare la pubblicazione: l’ordine non è automatico. Il termine riguarda la decisione del Garante, non la pubblicazione da parte della testata.

La scheda generale del Garante sulle segnalazioni indica che sono gratuite e possono essere inviate per posta ordinaria, email o posta elettronica certificata, fornendo gli elementi utili alla valutazione. Per una segnalazione relativa alla mancata pubblicazione può essere utile conservare la richiesta rivolta alla testata e la documentazione che identifica il provvedimento e la notizia precedente.

La nuova disposizione riguarda la pubblicità dell’esito favorevole: non prevede automaticamente la cancellazione dell’articolo precedente. Restano distinti gli eventuali altri strumenti di tutela dei dati personali, da valutare secondo le rispettive regole.

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