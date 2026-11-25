Un robot intelligente per la raccolta dei rifiuti, un giornale scolastico che si rinnova attraverso il digitale, una mostra multimediale dedicata al tema dei confini e cinque videoclip musicali realizzati per artisti del territorio. Sono i progetti protagonisti della nona edizione del premio “Storie di Alternanza e Competenze”, che martedì 24 novembre 2026 ha visto la premiazione di quattro scuole del territorio udinese nella Sala Valduga della Camera di Commercio Pordenone-Udine.

L’iniziativa, promossa da Unioncamere e dall’ente camerale, valorizza le esperienze di formazione scuola-lavoro capaci di trasformare le conoscenze acquisite in aula in competenze concrete, favorendo il collegamento tra il mondo dell’istruzione e quello professionale.

Quattro scuole premiate e 3 mila euro di riconoscimenti

A ricevere i maxi-assegni sono stati il Liceo scientifico Marinelli e il Liceo Malignani di Udine, l’IIS Linussio di Codroipo e l’ITT Marinoni di Udine, vincitori delle due categorie riservate ai licei e agli istituti tecnici.

Alla cerimonia ha partecipato Michela Vogrig, componente della giunta camerale, in rappresentanza del presidente Giovanni Da Pozzo. Complessivamente sono stati assegnati 3 mila euro, con premi da 850 euro per i primi classificati e da 650 euro per i secondi.

In contemporanea, a Palazzo Montereale Mantica, si è svolta anche la premiazione dei progetti presentati dalle scuole del Pordenonese.

Il Marinelli rinnova il giornalismo scolastico

A conquistare il primo posto nella categoria licei è stato il Liceo scientifico Marinelli di Udine con il progetto “Preludio: una finestra sul mondo”, nato dall’evoluzione digitale dello storico giornale scolastico.

L’esperienza permette agli studenti di confrontarsi con le diverse fasi del lavoro giornalistico, dalla scrittura degli articoli alla verifica delle fonti, sviluppando capacità organizzative, spirito critico e attitudine al lavoro di squadra.

Un percorso particolarmente significativo in un’epoca caratterizzata dalla rapida circolazione delle informazioni, nella quale la capacità di distinguere le notizie attendibili dai contenuti fuorvianti rappresenta una competenza sempre più importante.

Il Malignani esplora il significato dei confini

Secondo classificato tra i licei è il Malignani di Udine, con “Limes, superare il limite”, un progetto artistico e culturale che ha portato alla realizzazione di una mostra multimediale dedicata al tema dei confini.

Attraverso differenti linguaggi espressivi, gli studenti hanno affrontato questioni legate alle barriere fisiche e culturali, all’identità e all’inclusione. La giuria ha apprezzato soprattutto l’attualità degli argomenti trattati e la capacità del progetto di stimolare una riflessione critica su tematiche che attraversano la società contemporanea.

Eco-Bot, il robot sostenibile ideato a Codroipo

Sul gradino più alto del podio degli istituti tecnici è salito l’IIS Linussio di Codroipo con “Eco-Bot”, un progetto che coniuga innovazione tecnologica e tutela dell’ambiente.

Gli studenti hanno ideato un robot intelligente progettato per raccogliere e differenziare autonomamente i rifiuti negli spazi pubblici, attraverso l’impiego di sensori, bracci meccanici e un sistema di alimentazione a energia solare.

Sviluppato nell’ambito del percorso camerale dedicato alla doppia transizione, digitale ed ecologica, il progetto aveva già ottenuto un importante riconoscimento nazionale con la vittoria del premio Top of the PID School Edition.

A convincere la giuria sono state l’originalità della proposta e la capacità degli studenti di applicare le conoscenze tecniche a una problematica ambientale concreta.

Al Marinoni gli studenti diventano troupe cinematografiche

Il secondo premio nella categoria istituti tecnici è andato all’ITT Marinoni di Udine con “Dal suono all’immagine”, progetto che ha coinvolto gli studenti dell’indirizzo Grafica e Comunicazione nella produzione di cinque videoclip musicali per altrettanti artisti del territorio.

I ragazzi hanno seguito l’intero processo creativo e produttivo: dalla sceneggiatura alla scelta delle location, dalle riprese al montaggio finale, alternando il lavoro sui set esterni alle attività nei laboratori professionali dell’istituto.

La particolarità dell’esperienza risiede nella realizzazione di un vero lavoro su commissione, che ha consentito agli studenti di confrontarsi con le esigenze dei committenti e con le dinamiche proprie della produzione audiovisiva.

La scuola come laboratorio di competenze per il futuro

Pur appartenendo ad ambiti molto diversi, i quattro progetti premiati condividono la capacità di superare i confini della didattica tradizionale, mettendo gli studenti di fronte a esperienze concrete e responsabilità reali.

Dal giornalismo alla robotica, passando per l’arte e la comunicazione audiovisiva, il premio Storie di Alternanza e Competenze 2026 restituisce uno spaccato della creatività delle scuole friulane e del contributo che la collaborazione tra istituti scolastici e territorio può offrire alla formazione delle nuove generazioni.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook