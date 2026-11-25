Un residuato della Prima guerra mondiale è stato trovato il 24 novembre nell’area verde dell’osservatorio del Sacrario di Redipuglia, a Fogliano Redipuglia. Secondo la ricostruzione pubblicata da Il Goriziano, la zona è stata delimitata e resterà interdetta fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza. La testata riferisce che è atteso l’intervento degli artificieri del 3° Reggimento Genio di Udine.

Il residuato sarebbe stato individuato dal personale di vigilanza durante il consueto controllo all’inizio del turno. Il punto indicato si trova nella parte sommitale del complesso, nell’area verde vicino all’osservatorio. Le informazioni disponibili riguardano questa porzione del Sacrario: non segnalano la chiusura dell’intero complesso né modifiche alla viabilità.

Identificazione ancora da confermare

La prima identificazione, riferita dalla testata, riconduce l’ordigno alla tipologia della torpedine Bettica, ma resta da confermare da parte degli specialisti. Secondo la stessa ricostruzione, dopo il rinvenimento sono stati informati i Carabinieri di Fogliano Redipuglia, per gli accertamenti e la segnalazione alla Prefettura. Il direttore del Sacrario, colonnello Massimiliano Fioretti, seguirebbe il coordinamento delle operazioni nell’area monumentale, in raccordo con le autorità e gli specialisti.

La pagina del Comune di Fogliano Redipuglia sul Sacrario colloca l’osservatorio sul pianoro di Quota 89, ma non riporta aggiornamenti sul rinvenimento. La ricostruzione disponibile indica che l’area interessata resterà delimitata fino alla conclusione delle operazioni; non fornisce conferme successive sull’avvenuto intervento o sulla riapertura.

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