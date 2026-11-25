La Regione Friuli Venezia Giulia ha disposto la sospensione della caccia alla lepre bruna europea per l’annata venatoria 2026-2027, su tutto il territorio regionale. Lo stabilisce il decreto assessorile n. 64330 del 19 novembre, pubblicato nel Bollettino ufficiale del 25 novembre.

Le motivazioni e il parere tecnico

Il provvedimento richiama motivi di tutela e conservazione della specie. La struttura regionale competente per la biodiversità aveva espresso parere favorevole alla sospensione in via cautelativa il 13 novembre; il Comitato faunistico regionale si è pronunciato all’unanimità a favore dello stop nella seduta del 17 novembre.

Tra gli elementi citati nel decreto figurano una comunicazione del Ministero della Salute del 2 ottobre, che segnalava casi di mixomatosi in allevamenti e popolazioni di lepri selvatiche nel Nord-Est, e la presenza di focolai epidemiologici riscontrati in regione. L’atto non indica i luoghi dei focolai regionali.

Le comunicazioni previste dal decreto

Il Servizio caccia e risorse ittiche deve informare con immediatezza gli enti incaricati della vigilanza e, tramite i Distretti venatori, le Riserve di caccia e le Aziende faunistico-venatorie. La pagina regionale sulle restrizioni al calendario venatorio riporta la base normativa che consente di sospendere la caccia o limitarla per ragioni legate alla consistenza delle specie o in circostanze eccezionali.

Il decreto dispone lo stop per l’intera annata venatoria 2026-2027, ma non indica una distinta data di decorrenza.

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