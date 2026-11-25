A Udine sono attive quattro nuove telecamere nell’area dell’ex Frigo, tra il parcheggio e le zone di via Sabbadini e via della Roggia. Il Comune prevede di affiancare alla videosorveglianza un presidio di guardie giurate entro fine 2026: il servizio, finanziato con fondi regionali, non è ancora operativo. I dettagli sono nel comunicato del Comune di Udine.

Le quattro telecamere hanno complessivamente 13 ottiche. Secondo l’amministrazione, l’impianto inquadra i punti di accesso e le aree interne considerate più critiche.

Come dovrebbe funzionare la vigilanza

Il presidio annunciato riguarderà l’area di via Sabbadini. In caso di situazioni anomale, le guardie giurate dovranno avvisare la centrale operativa della Polizia Locale, che condividerà le informazioni con le altre forze dell’ordine.

Il Comune non ha indicato una data precisa per l’avvio: l’assessora alla Sicurezza partecipata e alla Polizia Locale, Rosi Toffano, ha detto che il presidio sarà attivato «entro fine anno». L’amministrazione riferisce che le telecamere sono state finanziate con risorse comunali e che il servizio di vigilanza sarà sostenuto da fondi regionali.

Il Comune colloca i due interventi tra le misure avviate dopo i fatti avvenuti nell’area e il confronto con i residenti. La data effettiva di partenza del presidio resta da definire.

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