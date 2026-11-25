Per le elezioni comunali del 2027 in Friuli Venezia Giulia la I Commissione consiliare ha approvato una deroga che consentirebbe di votare anche il lunedì, dalle 7 alle 15, oltre che la domenica dalle 7 alle 23. Il via libera riguarda la legge regionale 19/2013, ma non rende ancora definitiva la modifica: il testo deve passare all’Aula del Consiglio regionale.

La deroga è contenuta nella manovra di bilancio 2027. Nel resoconto della seduta del 24 novembre, il Consiglio regionale riferisce che gli articoli 8 della legge collegata e 9 della legge di Stabilità, nelle parti sulle autonomie locali, sono stati approvati a maggioranza. Sull’articolo 9 le opposizioni si sono astenute, tranne Furio Honsell, che ha votato contro.

La deroga per le comunali del 2027

La disposizione riguarda le consultazioni previste nel 2027. La pagina regionale delle scadenze elettorali indica 63 Comuni al voto, tra cui Trieste, Gorizia, Cordenons e Codroipo, ma non riporta le date delle consultazioni.

Il calendario dei lavori diffuso dal Consiglio regionale indicava l’approdo della manovra in Aula a partire dal 4 dicembre. Fino all’approvazione consiliare, la deroga resta una modifica approvata in Commissione, non una regola definitiva.

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