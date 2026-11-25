Dal 18 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 la spiaggia GIT di Grado ospiterà la Winter Dome, una cupola riscaldata nell’area del Bar Numero Uno, in viale Regina Elena. GIT annuncia concerti, spettacoli, dj set e serate speciali; per il cenone del 31 dicembre indica un prezzo di 290 euro e un numero limitato di posti. La presentazione ufficiale della Winter Dome e della Winter Season conferma la struttura, la collocazione e le date.

Per Capodanno, un annuncio specifico di GIT sul cenone indica l’inizio alle 20.30, la formula all inclusive con open bar e le prenotazioni al numero +39 338 6301492. La serata è riservata a un pubblico adulto. Il programma prevede musica dal vivo dei The Pellizzari’s e uno spettacolo del mentalista e illusionista Simone Ravenda.

Dimensioni e attività nella cupola

Secondo i dettagli riportati da Friuli Oggi, la struttura misura 158 metri quadrati, con un diametro di 14,43 metri e un’altezza di 8,96. Gli appuntamenti serali sono indicati orientativamente dalle 18 alle 22. La stessa ricostruzione riferisce che nell’area del Bar Numero Uno sono previste attività diurne per il benessere, indicativamente dalle 11 alle 18, con sauna, due vasche idromassaggio — una calda e una fredda — e alcuni rituali di Aufguss.

Il calendario segnalato

Il calendario riportato da Friuli Oggi indica per il 20 dicembre l’arrivo di Babbo Natale e il circo natalizio, e per il 26 dicembre un concerto dei The Pellizzari’s. Il 31 dicembre, oltre al cenone, sono previsti i festeggiamenti di Capodanno. Il 2 gennaio 2027 sono annunciati la presentazione del libro La spiaggia dell’Imperatore – La sabbia e i bagni di mare di Grado di Antonio Boemo e un concerto gospel dei The Messengers MASS Choir; il 4 gennaio è indicato un concerto di Zippo & The Followers. La ricostruzione segnala inoltre appuntamenti di Aufguss il 28, 29 e 31 dicembre e il 4 gennaio. Per gli orari e gli eventuali aggiornamenti del programma è opportuno fare riferimento alle comunicazioni di GIT.

La Winter Dome si aggiunge alle iniziative natalizie già annunciate in città, tra cui la rassegna dei presepi per il Natale 2026. Per prenotare il cenone, GIT indica il numero +39 338 6301492; il calendario dettagliato degli altri appuntamenti è riportato nella ricostruzione giornalistica.

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