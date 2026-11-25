“Quartieri in Musica” torna a Pordenone con otto concerti dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027: un appuntamento inaugurale all’Auditorium Concordia e sette tappe in altrettante zone della città. La scheda dell’apertura su PromoTurismoFVG indica ingresso libero e l’esibizione del Quinteto Porteno con l’Accademia d’Archi Arrigoni.

Per il calendario delle tappe successive e l’indicazione che gli appuntamenti sono gratuiti, il programma è riportato da Nordest24. Le sedi precise dei concerti nei quartieri non sono indicate nel dettaglio disponibile.

Il calendario degli appuntamenti

Venerdì 27 novembre, ore 20.45: Quinteto Porteno con l’Accademia d’Archi Arrigoni, all’Auditorium Concordia. La scheda dell’evento indica anche Matteo Gobbo Trioli alla conduzione e un repertorio di tango nuevo e musica originale.

Quinteto Porteno con l’Accademia d’Archi Arrigoni, all’Auditorium Concordia. La scheda dell’evento indica anche Matteo Gobbo Trioli alla conduzione e un repertorio di tango nuevo e musica originale. Domenica 6 dicembre, ore 17: “Francesco, uomo senza tempo”, a Borgo Cappuccini.

“Francesco, uomo senza tempo”, a Borgo Cappuccini. Martedì 8 dicembre, ore 15.30: “Lumen: Xmas Light”, con M.K. Duo, a Vallenoncello.

“Lumen: Xmas Light”, con M.K. Duo, a Vallenoncello. Domenica 13 dicembre, ore 17: Sunrise Gospel Singers, a Torre.

Sunrise Gospel Singers, a Torre. Domenica 20 dicembre, ore 16: “Dialoghi Sonori”, per fisarmonica e archi, a Rorai Grande.

“Dialoghi Sonori”, per fisarmonica e archi, a Rorai Grande. Domenica 27 dicembre, ore 20.30: Accordance Duo, a Villanova.

Accordance Duo, a Villanova. Domenica 3 gennaio, ore 17: “Le dive e i mascalzoni dello swing”, al Sacro Cuore.

“Le dive e i mascalzoni dello swing”, al Sacro Cuore. Mercoledì 6 gennaio, ore 17: Seventh Note Gospel Lab, diretto da Manuel Ziroldo, a Borgomeduna.

Tango, gospel e swing nei quartieri

La serata inaugurale celebra i vent’anni del Quinteto Porteno, accompagnato dall’Accademia d’Archi Arrigoni. Il programma prosegue con proposte gospel, classiche e swing, oltre a un appuntamento dedicato a San Francesco e a uno per fisarmonica e archi.

La rassegna è presentata come una collaborazione tra l’associazione L’Arte della Musica e il Comune di Pordenone. PromoTurismoFVG identifica la sede dell’apertura come Auditorium Concordia; alcune ricostruzioni del programma la chiamano Teatro Concordia.

Per gli appuntamenti nei quartieri sono disponibili date e orari, ma non il nome o l’indirizzo di ogni sede. Prima di recarsi ai concerti, è quindi opportuno controllare le informazioni aggiornate diffuse dagli organizzatori.

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