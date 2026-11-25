La filiera dell’idrogeno in Friuli-Venezia Giulia ha 414 imprese mappate e circa 16 milioni di euro investiti in ricerca e progetti. I dati sono stati illustrati il 25 novembre 2026 da l’assessore regionale al Lavoro, istruzione e formazione Alessia Rosolen all’apertura del convegno Hydrogen experience day: idrogeno, vettore per la transizione energetica, promosso da Enaip Fvg nella propria sede di Pasian di Prato.

«Lo sviluppo della filiera dell’idrogeno richiede un collegamento continuo tra ricerca, industria, produzione energetica, infrastrutture e utilizzatori finali. La Regione ha scelto di affrontare questa trasformazione con un approccio di sistema, collocando le iniziative regionali nella coerenza del quadro delle strategie europee e nazionali».

Rosolen ha inquadrato l’idrogeno nella transizione energetica e nelle sue ricadute economiche, industriali e tecnologiche: «Il tema dell’idrogeno non va visto isolatamente, ma fa parte del tema della transizione energetica, che a sua volta non è solo un problema di sostenibilità, ma è una delle grandi trasformazioni economiche, industriali e tecnologiche in corso. Non riguarda soltanto la sostituzione delle fonti energetiche, ma modifica processi produttivi, infrastrutture, modelli di mobilità, organizzazione delle imprese e competenze professionali», ha osservato.

Ricerca sull’idrogeno, 15,9 milioni per infrastrutture e progetti

Tra gli investimenti sostenuti dall’Amministrazione regionale, Rosolen ha indicato 11,2 milioni di euro per cinque infrastrutture di ricerca e 4,7 milioni per sette progetti, con il coinvolgimento di sette enti regionali tra università ed enti pubblici. Ha inoltre riferito che, grazie al lavoro avviato dall’Università di Trieste, da fine novembre comincerà a navigare una nave da crociera completamente alimentata a idrogeno, appartenente all’armatore Viking. «Con 11,2 milioni di euro per cinque infrastrutture di ricerca e 4,7 milioni per sette progetti, con il coinvolgimento di sette enti regionali tra università ed enti pubblici. Inoltre – ha ricordato Rosolen -, grazie al lavoro avviato dall’Università di Trieste, da fine novembre comincerà a navigare nelle acque una nave da crociera completamente alimentata ad idrogeno, appartenente all’armatore Viking».

Dall’Hydrogen Hub di Trieste alle 414 imprese censite

Per la produzione di idrogeno rinnovabile, Rosolen ha citato gli investimenti avviati dall’Hydrogen Hub di Trieste e i progetti bandiera nelle aree industriali dismesse. Tra questi c’è l’impianto di AcegasAPSAmga, concluso e funzionante, con una produzione di 370 tonnellate l’anno. «gli investimenti per la produzione di idrogeno rinnovabile, partono dall’Hydrogen Hub di Trieste e si sviluppano con progetti bandiera nelle aree industriali dismesse, tra cui l’impianto di AcegasAPSAmga ormai concluso e funzionante per una produzione di 370 tonnellate l’anno». La mappatura finanziata dalla Regione e realizzata da Area Science Park ha individuato 414 imprese riconducibili alla filiera, considerate realtà ad alta o potenziale rilevanza per le possibili ricadute concrete del nuovo settore industriale. «La mappatura finanziata dalla Regione e realizzata da Area Science Park, ha individuato 414 imprese riconducibili alla filiera come realtà ad alta o potenziale rilevanza su cui potranno misurarsi le ricadute concrete di questo nuovo settore industriale».

Mobilità a idrogeno, iniziative a Trieste e Monfalcone e stazioni attive

Accanto all’offerta, la Regione ha investito anche per creare domanda di idrogeno. Le iniziative per la mobilità pubblica a idrogeno a Trieste e Monfalcone contribuiscono, secondo Rosolen, a creare condizioni concrete per l’utilizzo della nuova fonte energetica. A Staranzano e Porpetto sono già funzionanti due stazioni di ricarica. «Se da un lato si è lavorato alla produzione e quindi all’offerta di idrogeno, parallelamente si è investito per la creazione della domanda – ha sottolineato ancora l’assessore -. Le iniziative sulla mobilità pubblica a idrogeno a Trieste e Monfalcone contribuiscono a creare condizioni concrete per l’utilizzo della nuova fonte energetica, con due stazioni di ricarica già funzionanti a Staranzano e Porpetto».

GreenFor Academy, formazione avviata nel 2024

In conclusione, Rosolen ha richiamato la necessità di integrare le fonti energetiche e di sviluppare il settore con approcci multidisciplinari. A suo giudizio, questi possono trovare attuazione soltanto attraverso percorsi formativi come quello avviato nel 2024 da Enaip Fvg con la GreenFor Academy, che unisce formazione, trasferimento di competenze ed esperienza diretta sul mercato industriale.

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