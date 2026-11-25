Un autoarticolato è rimasto di traverso sul ponte sul torrente Artugna, a Dardago, nel territorio di Budoia, nel pomeriggio di martedì 24 novembre. Il mezzo aveva sfondato una porzione del parapetto e una ruota anteriore sporgeva dal ponte. L’autista è uscito dal veicolo ed è rimasto illeso.

Secondo la ricostruzione dell’intervento sul ponte dell’Artugna, l’allarme è scattato intorno alle 14.45. La strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi per due ore e mezza, mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza il mezzo e il ponte. L’autoarticolato è stato recuperato e le operazioni si sono concluse alle 17.15. Il sindaco di Budoia, Ivo Angelin, ha confermato il ripristino della viabilità sulla Pedemontana.

La causa resta da accertare

Il resoconto indica tra le ipotesi al vaglio un guasto tecnico alla motrice, ma non lo presenta come causa accertata. Anche un servizio di TV12 sull’incidente tra Aviano e Dardago riferisce che il camion ha sfondato il guardrail sul ponte di via Pedemontana occidentale; non aggiunge elementi che chiariscano la dinamica.

Le informazioni disponibili riferiscono della messa in sicurezza durante l’intervento, ma non riportano eventuali verifiche successive sulle condizioni del ponte.

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