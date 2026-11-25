La I Commissione integrata del Consiglio regionale ha licenziato a maggioranza, con l’astensione delle opposizioni, le norme della manovra 2027 su risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna. Il passaggio del 24 novembre non conclude l’iter e non apre nuovi bandi: i 117,46 milioni di euro indicati per il comparto non sono un unico fondo per le imprese. Il resoconto della Commissione riferisce anche modifiche alle norme su irrigazione, produzione e stoccaggio di energia rinnovabile e prati stabili naturali.

Le modifiche alle norme agricole

Il voto riguarda l’articolo 2 della legge collegata e l’articolo 3 della legge di Stabilità. Come riferito dall’assessore regionale Stefano Zannier, è stata inserita nella legge collegata la ridistribuzione di un contributo assegnato nel 2022 per impianti irrigui: uno degli interventi previsti non è più realizzabile. Il resoconto non specifica a quale intervento siano destinate le risorse ridistribuite.

Per chi segue la manovra, la distinzione utile è fra uno stanziamento per scorrere domande già in graduatoria e uno stanziamento che potrebbe portare a un nuovo avviso. Nel primo caso conta la domanda già presentata e la posizione in graduatoria; nel secondo occorre attendere il testo del bando e le sue scadenze.

Le modifiche alla legge di Stabilità integrano il Programma valore agricoltura, prevedendo lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili oltre alla produzione, e rafforzano la tutela dei prati stabili naturali.

Le risorse annunciate per il comparto

I 117,46 milioni sono la dotazione complessiva della Direzione regionale Risorse agroalimentari, forestali e ittiche nella ripartizione della manovra 2027, non la somma disponibile per una singola misura. Nella presentazione alla II Commissione, il 23 novembre, Zannier aveva indicato, tra le voci previste, 500mila euro per impianti di trattamento delle acque reflue nelle cantine, 3,5 milioni per lo scorrimento delle graduatorie del bando 2026 per investimenti zootecnici e 4 milioni per investimenti agricoli. Erano stati annunciati anche fondi per consorzi di bonifica, antincendio boschivo e interventi idraulico-forestali. La presentazione delle risorse in Commissione riportava inoltre uno stop alle nuove domande nel 2027 per la viabilità forestale, per dare priorità alle richieste già ammesse ma non finanziate.

Queste cifre descrivono misure illustrate nel corso dell’esame della manovra; non equivalgono a bandi aperti. I criteri per eventuali domande e il dettaglio completo della ripartizione delle risorse non risultano dal resoconto del voto del 24 novembre. La ripartizione iniziale per Direzione, pubblicata dalla Regione, conferma che i 117,46 milioni sono assegnati alla struttura regionale competente, senza trasformarli in un unico stanziamento accessibile agli operatori.

Che cosa comporta il voto per aziende e filiere

Per aziende agricole, cantine, consorzi e operatori forestali il passaggio segna l’avanzamento dell’esame consiliare, ma non dà accesso immediato a contributi. Prima che le misure possano diventare operative devono completarsi l’iter della manovra e, dove previsti, gli atti che stabiliscono modalità e requisiti dei singoli interventi. Per un aggiornamento collegato sull’esame della manovra e sulle misure per le imprese, è disponibile anche il resoconto sul microcredito discusso in Commissione.

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