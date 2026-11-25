È aperta anche per le imprese del Friuli-Venezia Giulia la seconda sessione dell’avviso nazionale Fon.Ter 1/2026 Aperto, che finanzia corsi a catalogo per i dipendenti delle aziende aderenti al Fondo. Gli enti di formazione accreditati possono presentare progetti territoriali: il formulario va validato e salvato entro le 23.59 dell’11 dicembre 2026, mentre la documentazione deve essere inviata entro le 23.59 del 18 dicembre.

La piattaforma è attiva dal 24 novembre. Per un’impresa del FVG il primo passo non è aprire una domanda a proprio nome: è verificare l’adesione al Fondo e capire con un ente accreditato se può rientrare in un progetto insieme ad altre aziende della zona o della filiera. Il rispetto di entrambe le scadenze è necessario per l’ammissibilità, ma non garantisce il contributo: le richieste ammesse sono finanziate in ordine cronologico, fino a esaurimento delle risorse. Non è una misura regionale e non sono previste scadenze separate per il FVG.

Chi presenta i progetti e quali imprese partecipano

La domanda non è presentata dal singolo lavoratore, ma da un ente di formazione accreditato a Fon.Ter e registrato sulla piattaforma. I progetti riuniscono imprese localizzate e operative nello stesso territorio, anche appartenenti a uno stesso settore, per aggiornare le competenze dei loro dipendenti.

Le aziende possono essere legate dalla vicinanza geografica o da relazioni economiche e produttive, per esempio all’interno di una filiera, di un distretto o di un’area urbana. Non è necessario che esista tra loro un vincolo societario o giuridico. I corsi devono essere scelti dal catalogo autorizzato dal Fondo; l’avviso ammette anche la formazione a distanza, alle condizioni indicate nelle procedure.

Il minimo di 120 dipendenti e le aziende subentranti

Il progetto si costruisce progressivamente: parte con una o più imprese già aderenti e si completa con almeno due aziende che aderiscono al Fondo dopo la validazione e il salvataggio. L’organico complessivo delle beneficiarie deve raggiungere almeno 120 dipendenti. È la somma degli organici delle aziende, non il numero minimo di persone da iscrivere ai corsi.

Per un progetto che raggiunge il minimo di 120 dipendenti, il nucleo iniziale può apportarne al massimo 24; almeno 96 devono provenire dalle aziende subentranti. Il completamento è previsto entro quattro mesi dalla notifica del finanziamento. Le aziende successive possono aderire per la prima volta oppure tornare al Fondo dopo un intervallo di almeno 12 mesi. Le procedure dell’avviso prevedono la possibilità di chiedere una proroga motivata per completare le adesioni, soggetta all’autorizzazione del Fondo.

Se il progetto non raggiunge l’organico minimo nei termini previsti, non è ammesso alla rendicontazione. Al salvataggio devono già essere indicati i corsi scelti e il numero stimato dei partecipanti, comprese le persone delle aziende che entreranno successivamente; dopo il salvataggio non è possibile modificare tipologia e numero dei percorsi selezionati.

Contratti, accordo sindacale ed esclusioni

Le imprese devono applicare la contrattazione indicata nell’avviso. Ogni progetto deve inoltre essere corredato da un accordo sindacale; le aziende che subentrano devono aderirvi secondo le modalità previste dal Fondo.

Sono escluse le aziende titolari del Conto Formazione e quelle con progetti in stato approvato, avviato o in ammissibilità su altri avvisi Fon.Ter. Ogni impresa beneficiaria può presentare una sola domanda su questo avviso. Le aziende ammesse devono mantenere l’adesione al Fondo per almeno 36 mesi dall’approvazione del finanziamento.

Quanto finanzia il Fondo e come vengono ordinate le richieste

La dotazione complessiva dell’avviso è di un milione di euro. Il prospetto delle risorse per la seconda sessione, riferito al consiglio di amministrazione del 13 ottobre 2026, indica 344.828 euro disponibili per la sessione: non è un dato aggiornato sulle risorse eventualmente ancora libere dopo l’apertura dello sportello.

Il contributo richiesto può arrivare a 30.000 euro per progetto, con un massimo di 500 euro per dipendente, ridotto a 200 euro per i dipendenti delle aziende agricole. Ogni ente attuatore può presentare richieste fino al 10% della dotazione assegnata alla sessione. Il contributo non copre automaticamente ogni spesa: gli obblighi di cofinanziamento dipendono dal regime di aiuto scelto dall’impresa.

Fon.Ter esamina le domande complete secondo l’ordine di validazione. Se le risorse non bastano per tutti i progetti approvati, conta la data e l’ora di salvataggio del formulario. Il rispetto della scadenza, quindi, non assicura da solo il finanziamento.

Documenti e passaggi successivi

Dopo la presentazione del formulario, l’ente deve caricare sulla piattaforma, in un unico PDF, la documentazione prevista dalla lista di controllo entro il 18 dicembre. L’invio tramite email o posta elettronica certificata non sostituisce il caricamento previsto. La pagina dell’avviso raccoglie procedure, modulistica e prospetto delle risorse.

La pubblicazione della graduatoria ratificata dal consiglio di amministrazione comunica l’esito al soggetto attuatore. In caso di finanziamento, il progetto deve avviare almeno una prima attività formativa entro 60 giorni dalla notifica; le attività devono concludersi entro 12 mesi, secondo le condizioni dell’avviso.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook