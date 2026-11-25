UDINE – Giovedì 26 novembre sarà una giornata di maltempo a Udine, con cielo molto nuvoloso o coperto e deboli piogge previste per gran parte della giornata. Il quantitativo di precipitazioni atteso è significativo: sono stimati 36 millimetri di pioggia, con fenomeni in graduale assorbimento dalla sera e possibili schiarite. Le temperature si manterranno piuttosto basse, con una minima di 7°C e una massima di 9°C. Soffierà vento da Est-Nordest, teso al mattino e moderato nel pomeriggio. È prevista un’allerta meteo per pioggia. Il capoluogo friulano si prepara ad affrontare una giornata decisamente perturbata. La circolazione depressionaria responsabile dell’instabilità sul Nord Est continuerà a influenzare il tempo, mantenendo condizioni di cielo coperto e precipitazioni. Il dato più rilevante riguarda proprio la quantità di pioggia prevista: 36 mm nell’arco della giornata, un accumulo da tenere in considerazione soprattutto per chi dovrà spostarsi o trascorrere diverse ore all’aperto.

Mattino: piogge e cielo coperto, vento teso da Est-Nordest

La giornata inizierà con condizioni perturbate, caratterizzate da cielo molto nuvoloso o coperto e deboli piogge. Le precipitazioni accompagneranno le prime ore e contribuiranno all’accumulo complessivo previsto di 36 millimetri. Il vento soffierà da Est-Nordest con intensità tesa, mentre la temperatura minima si attesterà intorno ai 7°C. Il quadro sarà dunque tipicamente autunnale, con umidità, scarsa luminosità e precipitazioni che potranno rendere meno agevoli gli spostamenti nelle ore di punta. Lo zero termico sarà previsto a circa 1.615 metri, mentre sulle zone alpine della regione le condizioni saranno più fredde, con nevicate attese soprattutto al mattino.

Pomeriggio: ancora nuvole e precipitazioni, massima di 9°C

Nel corso del pomeriggio il cielo resterà molto nuvoloso o coperto e le piogge continueranno a interessare Udine, pur all’interno di una fase di graduale attenuazione dei fenomeni sul territorio regionale. La temperatura massima non andrà oltre i 9°C, mantenendo la giornata su valori piuttosto contenuti. Il vento si farà meno intenso rispetto alle ore mattutine, ma continuerà a provenire da Est-Nordest, con intensità moderata. La combinazione tra temperature basse, cielo grigio e precipitazioni renderà il pomeriggio ancora poco favorevole alle attività all’aperto. L’accumulo previsto di 36 millimetri rappresenta il dato da seguire con maggiore attenzione, insieme all’allerta per pioggia indicata per la giornata.

In serata: piogge in attenuazione e prime schiarite

Il cambiamento più significativo è atteso dalla sera, quando la circolazione depressionaria inizierà ad allentare la propria influenza sul Nord Est. Per Udine la previsione indica precipitazioni in assorbimento dalla sera, accompagnate dalla possibilità di schiarite. Si tratterà di un graduale miglioramento dopo una giornata caratterizzata da piogge persistenti, che non esclude una residua variabilità nelle prime fasi serali.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 27 novembre: giornata variabile, con nuvolosità ancora presente ma condizioni in miglioramento rispetto a giovedì;

giornata variabile, con nuvolosità ancora presente ma condizioni in miglioramento rispetto a giovedì; Sabato 28 novembre: previsto cielo poco nuvoloso, con maggiore stabilità;

previsto cielo poco nuvoloso, con maggiore stabilità; Domenica 29 novembre: condizioni poco nuvolose e tempo più tranquillo sul Friuli.

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