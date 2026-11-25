A Pordenone 26 candidati hanno superato la prova orale del concorso comunale per quattro posti a tempo pieno e indeterminato da manutentore specializzato: 18 hanno sostenuto l’esame il 23 novembre e altri otto il 24. Il Comune ha pubblicato gli risultati dell’orale del 23 novembre e l’avviso relativo alla prova del 24 novembre.

Codici identificativi e punteggi

Gli avvisi elencano i candidati che hanno superato la prova, associando a ciascuno un codice identificativo e un punteggio in trentesimi. Il Comune precisa che ciascun avviso vale come notifica, fa decorrere i termini per eventuali ricorsi e non sarà seguito da comunicazioni scritte ai candidati.

Gli esiti pubblicati riguardano la prova orale, non la graduatoria finale: il suo superamento, da solo, non indica chi occuperà i quattro posti. La scheda del concorso, aggiornata il 24 novembre alle 17:47, raccoglie gli avvisi e gli atti delle fasi precedenti nel fascicolo ufficiale del concorso.

Le candidature sono chiuse dal 5 ottobre. L’elenco degli orali non riapre il bando né assegna i posti: per i candidati il documento da seguire è il fascicolo comunale, dove sono raccolti il calendario, gli esiti e gli eventuali atti successivi. I codici e i punteggi individuali restano consultabili negli avvisi ufficiali.

Informazioni sul concorso

Per informazioni, il Comune indica il servizio concorsi ai numeri 0434 392243 e 0434 392434 e all’indirizzo concorsi@comune.pordenone.it.

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