Il calendario del Comune di Pordenone annunciava per il 24 novembre 2026 alle 11 l’inaugurazione della mostra fotografica Io Esisto alla Mediateca di Cinemazero, a Palazzo Badini. Il programma prevedeva anche la presentazione del libro Orfani e orfane di femminicidio: tra identità spezzate e futuri possibili. Il calendario descrive un percorso dedicato alle testimonianze di cinque orfani e orfane e indica che l’iniziativa conclude il progetto Orphan of Femicide Invisible Victim, al quale ha partecipato Voce Donna.

L’appuntamento era indicato in via Mazzini 2. Il calendario comunale delle iniziative contro la violenza sulle donne annunciava la presentazione del volume nell’ambito dell’inaugurazione; non fornisce dettagli sui contenuti o sui relatori.

Le informazioni sulla visita

Una presentazione della mostra pubblicata da Diario di Pordenone indicava il periodo dal 24 novembre al 20 dicembre e l’ingresso gratuito. La pagina della Mediateca di Cinemazero riporta l’orario ordinario dal lunedì al sabato, dalle 14.30 alle 18.30; questo non conferma, da solo, che lo stesso orario valga per la mostra.

Il calendario documenta l’annuncio dell’inaugurazione, ma non conferma che si sia svolta. Le informazioni disponibili non comprendono un riscontro successivo di Voce Donna o Cinemazero.

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