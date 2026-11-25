Le immagini panoramiche delle montagne realizzate da Diego Cinello sono state distribuite in 80 plessi scolastici di 18 istituti comprensivi del Friuli-Venezia Giulia. Il progetto, promosso dalla Società alpina friulana (Saf), sezione di Udine del Club alpino italiano (Cai), è stato realizzato con la Regione e PromoTurismoFVG per valorizzare il patrimonio montano, paesaggistico e culturale regionale. La presentazione si è svolta il 25 novembre 2026 nella scuola primaria di Ospedaletto. È intervenuta l’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen.

«Conoscere il luogo in cui si vive è il primo passo per ampliare il proprio orizzonte. Con la Società alpina friulana e grazie al contributo di PromoTurismoFVG abbiamo voluto portare in 80 plessi scolastici del Friuli Venezia Giulia le immagini panoramiche di Diego Cinello, che ha documentato nel corso di oltre trent’anni le nostre valli e le nostre montagne. Queste fotografie rappresentano un ulteriore strumento didattico per il primo approccio dei bambini alla geografia e alla conoscenza del territorio, riprendendo la funzione che tradizionalmente avevano le carte geografiche nelle aule scolastiche». Lo ha affermato Rosolen, sottolineando il valore didattico delle immagini.

L’iniziativa, finanziata dalla Regione, ha coinvolto 13 istituti comprensivi dell’ex provincia di Udine, tre di Pordenone, uno di Trieste con cinque plessi e uno di Gorizia con un plesso, nelle quattro ex province della regione. Rosolen ha evidenziato l’importanza di raggiungere anche le scuole più piccole, ricordando che in diverse località montane sono presenti plessi con un numero molto contenuto di alunni.

«La Regione intende continuare a valorizzare le scuole della montagna, come abbiamo già fatto attraverso la sperimentazione dell’insegnamento bilingue italiano-tedesco lungo la fascia alpina. La conoscenza delle nostre montagne, delle vallate e dei passi alpini contribuisce a far comprendere alle nuove generazioni il valore del patrimonio del Friuli Venezia Giulia», ha sottolineato l’assessore. Richiamando la propria esperienza scolastica e il valore delle carte geografiche tradizionali, Rosolen ha rimarcato l’importanza di integrare i materiali fisici con le risorse multimediali. Ha ringraziato l’istituto comprensivo Magrini Marchetti di Gemona del Friuli, capofila del progetto regionale per la scuola digitale, e ha auspicato che si possa ampliare la dotazione di pannelli nelle singole scuole, così che gli alunni conoscano anche le altre realtà montane oltre alla propria vallata.

Le fotografie raccontano 31 vallate del Friuli

Durante la presentazione è stato ricordato l’impegno portato avanti da circa 150 anni dal Club alpino italiano e dalla Società alpina friulana per lo studio e la conoscenza della montagna, anche sul piano culturale. Il progetto intende promuovere l’educazione ambientale fin dalla scuola primaria: la conoscenza dei luoghi in cui vivono gli alunni è indicata come un modo per favorire il rispetto della natura e delle persone. In questa prospettiva il Cai regionale ha avviato il percorso per costituire il gruppo Cai Scuola, con l’obiettivo di mettere a disposizione degli istituti scolastici competenze e proposte didattiche per l’educazione ambientale.

Le immagini sono il risultato di oltre trent’anni di ricerca fotografica di Diego Cinello, che ha documentato le 31 vallate antropizzate del Friuli, cioè quelle caratterizzate dalla presenza attuale o passata dell’uomo. La prima panoramica risale al 1990 ed è stata realizzata su pellicola; l’ultima, dedicata alla valle dell’Isonzo, è del 2023 ed è stata realizzata con tecnologie digitali e con l’ausilio di un drone. La tecnica adottata prevede di assemblare a mosaico numerosi scatti, anche con teleobiettivi, per ottenere immagini molto dettagliate, nelle quali si distinguono persino i centri abitati più distanti.

Rosolen ha ringraziato la Società alpina friulana, Diego Cinello e PromoTurismoFVG per il lavoro svolto, confermando l’adesione e la disponibilità delle scuole regionali a proseguire l’esperienza. Alla presentazione erano presenti anche Cinello, il presidente della Società alpina friulana Umberto Sello, il vicepresidente Marco Cabbai, Giovanni Duratti del Cai Fvg e il dirigente dell’istituto comprensivo di Gemona del Friuli, Marco Tommasi.

L’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen illustra le finalità didattiche del progetto realizzato con la Società alpina friulana e PromoTurismoFVG. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale Alessia Rosolen durante il suo intervento nella scuola primaria di Ospedaletto, a Gemona del Friuli. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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