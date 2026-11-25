È in programma per mercoledì 25 novembre alle 18 a Pordenone la presentazione dell’altorilievo in bronzo dedicato a Pier Paolo Pasolini, realizzato dalla scultrice Margherita Winnik. L’opera, promossa dalla Società Dante Alighieri di Pordenone, è destinata alla Biblioteca Civica: la consegna alla città è prevista nel 2027, mentre non è indicata una data precisa per la collocazione. Il programma è pubblicato dalla Società Dante Alighieri di Pordenone; la previsione della consegna nel 2027 è riportata anche da ANSA.

La presentazione conclude la giornata dedicata a Pasolini

La presentazione dell’opera è l’appuntamento serale di una giornata cittadina dedicata a Pasolini. In mattinata, dalle 9 alle 13, all’Auditorium della Regione in via Roma è previsto il convegno “Lingue e linguaggi nell’opera di Pier Paolo Pasolini”. Il programma della Società Dante Alighieri prevede inoltre la proclamazione dei vincitori del concorso rivolto a studenti delle scuole superiori e delle università del Friuli-Venezia Giulia e della Slovenia.

La collocazione dell’altorilievo alla Biblioteca Civica è annunciata dalla Società Dante Alighieri, mentre la consegna nel 2027 è descritta come parte delle iniziative legate a Pordenone Capitale italiana della Cultura. Il programma non specifica quando l’opera sarà installata.

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