Eventi & CulturaPordenone
Pordenone, presentazione dell’altorilievo di Pasolini: consegna prevista nel 2027
La Società Dante Alighieri presenta il 25 novembre l’altorilievo in bronzo di Margherita Winnik. La consegna alla città è prevista nel 2027; l’opera sarà collocata alla Biblioteca Civica
È in programma per mercoledì 25 novembre alle 18 a Pordenone la presentazione dell’altorilievo in bronzo dedicato a Pier Paolo Pasolini, realizzato dalla scultrice Margherita Winnik. L’opera, promossa dalla Società Dante Alighieri di Pordenone, è destinata alla Biblioteca Civica: la consegna alla città è prevista nel 2027, mentre non è indicata una data precisa per la collocazione. Il programma è pubblicato dalla Società Dante Alighieri di Pordenone; la previsione della consegna nel 2027 è riportata anche da ANSA.
La presentazione conclude la giornata dedicata a Pasolini
La presentazione dell’opera è l’appuntamento serale di una giornata cittadina dedicata a Pasolini. In mattinata, dalle 9 alle 13, all’Auditorium della Regione in via Roma è previsto il convegno “Lingue e linguaggi nell’opera di Pier Paolo Pasolini”. Il programma della Società Dante Alighieri prevede inoltre la proclamazione dei vincitori del concorso rivolto a studenti delle scuole superiori e delle università del Friuli-Venezia Giulia e della Slovenia.
La collocazione dell’altorilievo alla Biblioteca Civica è annunciata dalla Società Dante Alighieri, mentre la consegna nel 2027 è descritta come parte delle iniziative legate a Pordenone Capitale italiana della Cultura. Il programma non specifica quando l’opera sarà installata.
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