Altri otto candidati hanno superato la prova orale del 24 novembre per il concorso del Comune di Pordenone che mette a bando quattro posti a tempo pieno e indeterminato da manutentore specializzato. I codici identificativi e i punteggi sono riportati nell’avviso ufficiale del Comune.

Con gli esiti della sessione del 24 novembre, salgono a 26 i candidati che hanno superato l’orale nelle due giornate: erano 18 quelli indicati nell’avviso della prova del 23 novembre. Il superamento dell’orale non equivale all’assunzione: l’avviso del giorno successivo non è la graduatoria finale e non indica quando sarà pubblicata.

Codici e punteggi dell’orale del 24 novembre

Codice identificativo Punteggio su 30 plcTpZPAyDKvE1v 22,95 W1YI0q7iTr66TFw 22,80 UDFFCZRJoYjsDRG 22,50 JTMzu8aj81t9UbO 26,40 tO6DMmrsY4BsXBS 27,30 N2nES07pphCzWaX 23,60 e7qus0YptZTnHuZ 26,20 n8wNsHkTEGSvG8C 28,20

I candidati possono verificare il proprio esito usando il codice identificativo ricevuto per la procedura. L’avviso, datato Pordenone 24 novembre 2026 e firmato dal presidente della commissione giudicatrice, ha valore di notifica: da esso decorrono i termini per eventuali ricorsi. Il Comune precisa che non seguirà una comunicazione scritta ai candidati.

La graduatoria finale non è ancora pubblicata

Gli esiti delle prove orali non stabiliscono chi sarà assunto. Per conoscere la posizione conclusiva dei candidati e l’eventuale assegnazione dei quattro posti occorre attendere i successivi atti della procedura pubblicati dal Comune; nell’avviso del 24 novembre non è indicata una data per la graduatoria.

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