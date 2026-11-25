Pordenone
Pordenone, 8 promossi all’orale del concorso per manutentori
Il Comune ha pubblicato codici e punteggi degli otto candidati che hanno superato l’orale del 24 novembre. L’avviso vale come notifica, ma non è la graduatoria finale.
Altri otto candidati hanno superato la prova orale del 24 novembre per il concorso del Comune di Pordenone che mette a bando quattro posti a tempo pieno e indeterminato da manutentore specializzato. I codici identificativi e i punteggi sono riportati nell’avviso ufficiale del Comune.
Con gli esiti della sessione del 24 novembre, salgono a 26 i candidati che hanno superato l’orale nelle due giornate: erano 18 quelli indicati nell’avviso della prova del 23 novembre. Il superamento dell’orale non equivale all’assunzione: l’avviso del giorno successivo non è la graduatoria finale e non indica quando sarà pubblicata.
Codici e punteggi dell’orale del 24 novembre
|Codice identificativo
|Punteggio su 30
|plcTpZPAyDKvE1v
|22,95
|W1YI0q7iTr66TFw
|22,80
|UDFFCZRJoYjsDRG
|22,50
|JTMzu8aj81t9UbO
|26,40
|tO6DMmrsY4BsXBS
|27,30
|N2nES07pphCzWaX
|23,60
|e7qus0YptZTnHuZ
|26,20
|n8wNsHkTEGSvG8C
|28,20
I candidati possono verificare il proprio esito usando il codice identificativo ricevuto per la procedura. L’avviso, datato Pordenone 24 novembre 2026 e firmato dal presidente della commissione giudicatrice, ha valore di notifica: da esso decorrono i termini per eventuali ricorsi. Il Comune precisa che non seguirà una comunicazione scritta ai candidati.
La graduatoria finale non è ancora pubblicata
Gli esiti delle prove orali non stabiliscono chi sarà assunto. Per conoscere la posizione conclusiva dei candidati e l’eventuale assegnazione dei quattro posti occorre attendere i successivi atti della procedura pubblicati dal Comune; nell’avviso del 24 novembre non è indicata una data per la graduatoria.
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