Oggi, mercoledì 25 novembre 2026, a Trieste sono annunciati tre appuntamenti per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: una camminata alle 16.30, un flash mob alle 17.30 e il corteo di Non una di meno alle 17.45. La Polizia Locale indica il percorso del corteo da piazza Hortis a largo Barriera Vecchia, attraverso diverse strade del centro.

Il percorso del corteo

La manifestazione partirà da piazza Hortis e proseguirà per via dell’Annunziata, via Cadorna, via Mercato Vecchio, le Rive, piazza Tommaseo, via Canal Piccolo, piazza della Borsa, corso Italia, piazza Goldoni e corso Saba, con arrivo in largo Barriera Vecchia.

L’avviso della Polizia Locale pubblica il tragitto ma non specifica eventuali chiusure stradali o deviazioni degli autobus. Non sono quindi indicati gli effetti sulla viabilità e sul trasporto pubblico.

Camminata e flash mob in piazza Unità

Alle 16.30 è annunciata in piazza Unità d’Italia la camminata «La via del rispetto: i passi che mancano», organizzata da Trieste Atletica e APD Miramar. I partecipanti cammineranno insieme nel centro cittadino; il programma prevede un nastro rosso lungo il corteo. L’iniziativa è descritta nella scheda dell’evento pubblicata da PromoTurismoFVG.

Alle 17.30, sempre in piazza Unità, è previsto il flash mob «Morire d’amore NO!», organizzato dalla Cooperativa Sociale Trieste Integrazione – ANFFAS. Il programma annunciato prevede il canto collettivo di «Le ragazze» dei Neri per Caso, anche in Lingua dei Segni Italiana, e un «No» pronunciato insieme. In caso di maltempo, l’appuntamento è indicato nella Galleria Tergesteo, in piazza della Borsa, allo stesso orario, secondo il programma riportato da Trieste Cafe.

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