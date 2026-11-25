Per giovedì 26 novembre ARPA FVG prevede precipitazioni da abbondanti a intense, soprattutto di notte e al mattino. La classe di pioggia più alta indicata dal bollettino, 50-100 mm, interessa le Prealpi, le pianure di Pordenone e Udine e la Laguna. I quantitativi sono classi previsionali riferite a zone ampie, non stime puntuali per ogni comune.

Il bollettino di vigilanza meteorologica regionale, emesso da ARPA alle 10:45 del 25 novembre, indica neve fino a fondovalle nel Tarvisiano e tra 800 e 1.000 metri sulle altre zone montane. Dal pomeriggio è previsto un miglioramento. Il documento è un bollettino di vigilanza, distinto dagli avvisi di allerta.

Le zone interessate dalle piogge

Zone Classe di pioggia prevista Prealpi, pianure di Pordenone e Udine, Laguna 50-100 mm Carnia, Tarvisiano, Isontino, Carso e Trieste 20-50 mm

Le classi descrivono i cumulati previsti nelle aree indicate: non garantiscono che il quantitativo si verifichi in ogni località.

Bora e possibile acqua alta sulla costa

Nella notte è atteso vento sostenuto da nord-est, con possibili raffiche forti di Bora sulla costa e sulle zone orientali. Dal pomeriggio sulla costa è prevista Bora moderata. ARPA segnala inoltre la possibilità di acqua alta al mattino.

Le indicazioni riguardano fenomeni previsti, non condizioni già osservate. Per seguire eventuali aggiornamenti e distinguere la previsione dagli avvisi di allerta, resta disponibile la documentazione regionale.

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