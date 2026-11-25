Meteo
Giovedì in FVG piogge fino a 100 mm, neve e Bora
Per giovedì 26 novembre ARPA prevede piogge da abbondanti a intense: la classe più alta, 50-100 mm, riguarda Prealpi, pianure di Pordenone e Udine e Laguna. Neve fino a fondovalle nel Tarvisiano; possibili forti raffiche di Bora.
Per giovedì 26 novembre ARPA FVG prevede precipitazioni da abbondanti a intense, soprattutto di notte e al mattino. La classe di pioggia più alta indicata dal bollettino, 50-100 mm, interessa le Prealpi, le pianure di Pordenone e Udine e la Laguna. I quantitativi sono classi previsionali riferite a zone ampie, non stime puntuali per ogni comune.
Il bollettino di vigilanza meteorologica regionale, emesso da ARPA alle 10:45 del 25 novembre, indica neve fino a fondovalle nel Tarvisiano e tra 800 e 1.000 metri sulle altre zone montane. Dal pomeriggio è previsto un miglioramento. Il documento è un bollettino di vigilanza, distinto dagli avvisi di allerta.
Le zone interessate dalle piogge
|Zone
|Classe di pioggia prevista
|Prealpi, pianure di Pordenone e Udine, Laguna
|50-100 mm
|Carnia, Tarvisiano, Isontino, Carso e Trieste
|20-50 mm
Le classi descrivono i cumulati previsti nelle aree indicate: non garantiscono che il quantitativo si verifichi in ogni località.
Bora e possibile acqua alta sulla costa
Nella notte è atteso vento sostenuto da nord-est, con possibili raffiche forti di Bora sulla costa e sulle zone orientali. Dal pomeriggio sulla costa è prevista Bora moderata. ARPA segnala inoltre la possibilità di acqua alta al mattino.
Le indicazioni riguardano fenomeni previsti, non condizioni già osservate. Per seguire eventuali aggiornamenti e distinguere la previsione dagli avvisi di allerta, resta disponibile la documentazione regionale.
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