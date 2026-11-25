A Trieste la Fiera di San Nicolò si svolgerà dal 28 novembre al 6 dicembre 2026 in viale XX Settembre, nel tratto tra largo Don Bonifacio e via Rossetti. Gli stand saranno aperti ogni giorno dalle 9 alle 21. L’inaugurazione è prevista sabato 28 novembre alle 17, con una banda locale e San Nicolò, secondo la scheda dell’evento curata da PromoTurismoFVG, che indica il Comune di Trieste come organizzatore.

La stessa scheda annuncia la presenza di San Nicolò e l’animazione per bambini ogni giorno, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, nella Casetta allestita in largo Bonifacio. Banda e San Nicolò sono annunciati di nuovo il 6 dicembre alle 16.

Posteggi: 81 confermati, 85 il massimo previsto

Un resoconto della presentazione in Comune riferisce che sono stati confermati 81 posteggi, 78 dei quali destinati al commercio ambulante alimentare e non alimentare. Il resoconto indica inoltre un massimo complessivo di 85 posteggi, comprendente tre attività di somministrazione di alimenti e bevande. ANSA riferisce invece che le bancarelle saranno 85, senza distinguere tra posteggi confermati e limite massimo.

Per chi si sposta nella zona, sono previsti provvedimenti di sosta legati all’allestimento, allo svolgimento e allo smontaggio della manifestazione. I dettagli sono nell’aggiornamento sui divieti di sosta per la Fiera.

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