La Maranese ha battuto la Bujese 3-2 nella prosecuzione della gara di Promozione sospesa per nebbia alla fine del primo tempo. Secondo il resoconto della partita, dopo il pareggio di Biancotto e l’espulsione di Culaon, Kabine ha segnato di testa il gol decisivo su cross di Burba.

La rimonta della Bujese e il gol decisivo

La Bujese ha trovato il 2-2 con una conclusione di Biancotto. In seguito la Maranese è rimasta in inferiorità numerica per l’espulsione del difensore Culaon. I padroni di casa hanno però segnato nell’ultimo quarto d’ora: Burba ha crossato dalla sinistra e Kabine ha battuto il portiere con un colpo di testa.

La gara, valida per la dodicesima giornata, era stata interrotta dopo 45 minuti a causa della nebbia, sul 2-1 per la Maranese. In quella frazione Bance aveva portato avanti la Bujese, Gobbato aveva pareggiato e Trevisan aveva firmato il vantaggio dei lagunari. La partita era ripartita dal risultato maturato al momento della sospensione, come riferito nel resoconto del primo tempo e dell’interruzione.

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