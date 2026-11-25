La riattivazione completa delle Province in Friuli-Venezia Giulia è in fase di sviluppo e incontra il favore degli amministratori locali, soprattutto dei Comuni medi e piccoli, per la funzione di area vasta che le Province potranno svolgere. Lo ha detto allo stand regionale all’assemblea annuale di Anci Fvg l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, durante un confronto sul tema che ha preceduto l’inaugurazione ufficiale dell’evento nazionale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. All’incontro hanno preso parte anche il presidente di Anci Fvg, Dorino Favot, e numerosi amministratori del Friuli-Venezia Giulia e di altre regioni d’Italia. Roberti ha dichiarato: “La riattivazione completa delle Province in Friuli Venezia Giulia è un percorso in piena fase di sviluppo che incontra il favore degli amministratori locali, soprattutto dei Comuni medi e piccoli, per la funzione insostituibile di area vasta che le Province stesse potranno adempiere”.

Roberti ha indicato nel 31 dicembre 2026 la data in cui gli Edr cesseranno di esistere e lasceranno il posto alle Province, auspicando che queste possano arrivare all’appuntamento elettorale già nella primavera del 2027. Ha aggiunto che gli Edr dispongono di tecnici e risorse e sono quindi in grado di rispondere alle esigenze del territorio. La dichiarazione è stata: “Il 31 dicembre gli Edr cesseranno di esistere e cederanno il passo alle Province che noi speriamo possano giungere all’appuntamento elettivo già nella primavera del 2027. Gli Edr – così Roberti – sono ben muniti di tecnici e di risorse e sono quindi in condizione di rispondere alle esigenze del territorio”. Oltre alle competenze sull’edilizia scolastica superiore e sulla viabilità ex provinciale, le Province dovrebbero acquisire nuove funzioni. Roberti ha indicato come priorità il supporto ai Comuni, soprattutto a quelli più piccoli, per compensare le carenze di competenze. Le cabine di regia stanno lavorando sulle ulteriori funzioni e preparando il terreno per le delibere di Giunta e le decisioni finali del Consiglio regionale. Tra i settori che potrebbero cedere porzioni di competenza ha citato il piano di governo del territorio, l’agricoltura, la caccia, il demanio e la biodiversità. Nel merito ha affermato: “La più attesa tra queste – ha evidenziato Roberti – è sicuramente il supporto ai Comuni, specie quelli più piccoli, per sostenerli sotto il profilo delle carenze di competenze. Altre funzioni si aggiungeranno e su questo versante stanno operando le varie cabine di regia che preparano il terreno alle delibere di Giunta e alle decisioni finali del Consiglio regionale. Piano di governo del territorio, agricoltura, caccia, demanio e biodiversità sono i prossimi settori che possono cedere porzioni di competenza”.

L’assessore ha espresso soddisfazione per l’inserimento della riforma elettorale delle Province all’ordine del giorno della riunione del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2026. Prima della dichiarazione ha richiamato un sondaggio Piepoli; ha quindi detto: “Fa ben sperare che ci sia un clima favorevole all’elezione diretta del presidente, tema di cui il Friuli Venezia Giulia è stato precursore. Fa anche piacere che gran parte dei cittadini abbia capito che le Province non sono enti inutili o di spreco, ma strumenti essenziali a servizio dei cittadini, tanto più, come ha confermato un sondaggio Piepoli, se eletti a suffragio diretto. Del resto, l’esperienza delle Uti aveva dimostrato un limite evidente: i sindaci del Comune capofila tendevano, fisiologicamente, a privilegiare il territorio da cui derivava il loro consenso”.

Lo stand regionale all’assemblea di Verona sarà anche l’occasione per promuovere Pordenone capitale italiana della Cultura tra le altre municipalità italiane e i loro ospiti. Roberti intende ripetere per Pordenone il successo di GO!2025, l’iniziativa con cui, negli ultimi due anni, nello stand è stata promossa Gorizia capitale europea della Cultura insieme a Nova Gorica. Secondo l’assessore, l’esperienza ha avuto successo in termini di investimenti e presenze turistiche non solo a Gorizia, ma in tutto il territorio regionale. Ha dichiarato: “Negli ultimi due anni abbiamo raccontato nel nostro stand Gorizia capitale europea della Cultura in tandem con Nova Gorica. È stato oggettivamente un successo in termini di investimenti e di presenze turistiche non solo a Gorizia ma in tutto il territorio regionale: contiamo di ripetere questa operazione – ha rilevato l’assessore – e questo successo diffuso su tutto il Friuli Venezia Giulia anche per Pordenone”. Il 26 novembre alle 11 lo stand ospiterà l’incontro “Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027: opportunità per il territorio e comunità locali”.

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