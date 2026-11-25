È in programma oggi, mercoledì 25 novembre, alle 18.15 allo Spazio Giovani di Cordenons, in via Isonzo 35, un incontro su ansia da prestazione e pressione scolastica. La serata, intitolata «Performance modo: ON», è rivolta a genitori, allenatori, educatori, insegnanti e altri adulti che accompagnano gli adolescenti. La scheda dell’iniziativa è disponibile sul sito di PromoTurismoFVG.

Il sottotitolo dell’appuntamento, «Sostenere senza spingere», indica il tema: come affiancare i ragazzi senza aumentare la pressione legata ai risultati scolastici.

Il programma dei prossimi incontri

L’appuntamento fa parte del ciclo “Guida spaziale per la sopravvivenza agli adolescenti”, che prosegue a Cordenons con altri incontri:

9 dicembre 2026: cosa cercano i ragazzi online e sui social e come accompagnarli;

19 gennaio 2027: come avvicinarsi a un adolescente quando il malessere chiede aiuto;

16 febbraio 2027: accompagnare la scoperta di sé senza etichette;

23 marzo 2027: distacco e autonomia nel rapporto tra figli e genitori.

Informazioni e iscrizioni

Per informazioni, lo Spazio Giovani indica il numero 366 5706974 e l’indirizzo spaziogiovani@comune.cordenons.pn.it. È disponibile anche il modulo online per partecipare alle conferenze.

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