TRIESTE – Dietro la barba di Babbo Natale c’era Giovanni Ciulla, volontario di Cormons che porta doni ai bambini anche in ospedale e nelle case famiglia. Il 25 novembre il presidente della Regione Massimiliano Fedriga lo ha ricevuto a Trieste insieme a una delegazione di Agmen Fvg, guidata dalla presidente Franca Sirotich Casalaz. La Regione ha detto che valuterà come sostenere le iniziative, anche con PromoTurismoFVG. Non ha annunciato un finanziamento, una cifra o un calendario di nuove visite.

Le visite di Natale e l’aiuto che continua tutto l’anno

Il comunicato della Regione precisa che Ciulla svolge l’attività a titolo gratuito. Oltre a ospedali e case famiglia, le consegne di doni raggiungono scuole, asili e iniziative di beneficenza. L’incontro è servito a presentare i prossimi progetti: la disponibilità espressa da Fedriga riguarda una possibile collaborazione, non un impegno di spesa già assunto.

Agmen Fvg è nata a Trieste nel 1984 su iniziativa di genitori e affianca i bambini con malattie del sangue o oncologiche e le loro famiglie. La visita natalizia è una parte di un impegno più ampio: sul proprio sito l’associazione indica il sostegno psicologico ed economico e la disponibilità di alloggi per nuclei che arrivano da fuori città per il periodo delle cure.

Dove trovare informazioni sui servizi

Le famiglie possono consultare la sezione Agmen per voi sul sito dell’associazione, dove sono indicate anche le attività in reparto e la scuola in ospedale. L’IRCCS Burlo Garofolo include Agmen nell’elenco delle associazioni di volontariato. Questi sono servizi già descritti dall’associazione, distinti dal sostegno alle iniziative di Natale che la Regione deve ancora valutare.

Il governatore Fedriga con Babbo Natale — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook