UDINE – L’Istituto tecnico Antonio Zanon ha festeggiato 160 anni dalla fondazione al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Lo spettacolo del 25 novembre ha riunito comunità scolastica, famiglie ed ex studenti. Alla serata è intervenuta l’assessora regionale all’Istruzione Alessia Rosolen. Il progetto più concreto dell’anniversario guarda però a chi in quell’aula non è ancora entrato: una capsula del tempo che le classi del 2036 potranno riaprire.

Dalle lettere ai fumetti, che cosa entra nella capsula

Lo Zanon ha chiesto a ogni classe di lasciare un contributo collettivo: una lettera, un disegno, un fumetto oppure una previsione su come sarà la scuola. La consegna dei materiali era fissata al 20 novembre. La scuola ha previsto il sigillo della capsula sul palco, durante la serata del 25, e la prima riapertura fra dieci anni. Nel 2036 gli studenti leggeranno i messaggi del 2026 e aggiungeranno i propri per le generazioni successive.

Ai ragazzi l’istituto ha dato una regola semplice: raccontare com’è la scuola oggi, senza lasciare nomi per esteso, recapiti o immagini che rendano identificabili i singoli. I contributi resteranno quindi testimonianze delle classi, non archivi personali. Il progetto dovrebbe ripetersi a ogni anniversario decennale.

Il legame con la città dal 1866

L’istituto risale al 1866, anno in cui Udine entrò nel Regno d’Italia. Nel suo intervento, Rosolen ha richiamato il ruolo della formazione tecnica per la crescita della città e delle competenze necessarie al lavoro. Il programma della serata, descritta dalla scuola come un incontro tra memoria e futuro, era aperto gratuitamente alla cittadinanza. La prossima tappa di questo anniversario spetterà direttamente agli studenti: saranno loro, nel 2036, a decidere che cosa lasciare a chi verrà dopo.

L'assessore Alessia Rosolen sul palco del Nuovo Giovanni da Udine per i centosessant’anni dello Zanon — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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