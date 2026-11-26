TRIESTE – La dotazione per ambiente ed energia nella manovra regionale 2027-2029 sale a 205,42 milioni di euro al passaggio in I Commissione. È il dato del resoconto del Consiglio regionale del 25 novembre: il capitolo partiva da 198,52 milioni e gli incrementi sul 2027 valgono 6,90 milioni. La formula «oltre 204 milioni», usata dall’assessore Fabio Scoccimarro nella nota della Giunta, è compatibile con quel totale. Il voto sugli articoli in Commissione non è quello definitivo sulla manovra.

Sei milioni per aggregare i gestori di acqua e rifiuti

La quota maggiore degli incrementi sul 2027, 6 milioni, incentiva le operazioni societarie con cui i Comuni intendono ridurre la frammentazione dei gestori di acqua e rifiuti. Non si tratta di un contributo alla fusione amministrativa dei municipi. Gli altri 900mila euro sul 2027 si dividono in tre voci: pulizia delle grotte censite, gestione dei materiali spiaggiati e rimozione dei rifiuti in località Busate, a Chiopris-Viscone. Per grotte e spiagge il Consiglio indica 300mila euro per ciascuna voce anche nel 2028 e nel 2029; l’intervento a Chiopris-Viscone è previsto per il solo 2027.

Carburanti, corsi d’acqua e comunità energetiche

Tra le misure illustrate dalla Giunta figurano 65 milioni per confermare lo sconto carburanti nel disegno di legge. Quasi 60 milioni riguardano la sicurezza del territorio: 36,7 milioni per difesa del suolo e prevenzione del dissesto, 12,2 per manutenzione e dragaggi portuali, 10,7 per la gestione delle risorse idriche. La Regione indica inoltre 9 milioni ai Comuni per manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua e drenaggio urbano.

Per la transizione energetica l’assessore ha indicato 33,7 milioni. In quel quadro rientrano, tra le altre voci, oltre 7 milioni sul 2027 per le comunità energetiche rinnovabili, 5 per il verde urbano e altri 5 per la riqualificazione di strutture sportive, culturali e del Terzo settore. Per le famiglie che intendono sostituire un generatore di calore a biomassa, invece, il nuovo bando non è ancora aperto: la Giunta attende altri 5 milioni dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Che cosa resta da decidere

La maggioranza ha votato a favore degli articoli esaminati, mentre le opposizioni si sono astenute, salvo il no di Furio Honsell. In Commissione non sono passate neppure le proposte del consigliere Nicola Conficoni su rifugi climatici, forestazione e aumento delle superfici drenanti. Le cifre raccontano dunque il testo uscito dall’esame in Commissione, non fondi già accessibili: per capire quali domande potranno presentare Comuni e famiglie occorrerà distinguere il testo definitivo dai successivi avvisi e dalle relative scadenze.

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