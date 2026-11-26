La manovra regionale per il 2027 propone un milione di euro per ampliare le installazioni multimediali della Galleria Bombi, a Gorizia. Il 25 novembre la I Commissione integrata del Consiglio regionale ha approvato a maggioranza le disposizioni sul patrimonio e il demanio; il bilancio deve ancora completare il proprio iter, quindi la somma non è una spesa già operativa. La misura e le dichiarazioni dell’assessore Sebastiano Callari sono riportate nel comunicato della Regione sulla manovra.

Callari ha indicato nuove azioni di digitalizzazione e ulteriori elementi tecnologici e artistici per la Digital Art Gallery ospitata nella galleria. La Regione valuta inoltre l’acquisizione della struttura dal Comune di Gorizia, con l’obiettivo di assumerne la gestione: il trasferimento non risulta definito.

Installazioni e gestione: cosa è previsto

Un accordo operativo tra Comune, EDR di Gorizia ed ERPAC prevede per il 2027 la gestione della galleria e del ledwall, oltre alla commissione di un’opera digitale, nei limiti delle risorse stanziate. Non specifica però quali ulteriori installazioni verrebbero finanziate con il milione proposto nella manovra, né tempi e modalità degli eventuali interventi.

Il voto in Commissione non equivale all’approvazione definitiva della manovra. La proposta di spesa potrà essere attuata solo dopo il completamento dell’iter di bilancio.

Le posizioni emerse in Commissione

Il dibattito ha riguardato i costi sostenuti e futuri, le condizioni della struttura e la convivenza tra spazio espositivo e passaggio ciclopedonale. Secondo il resoconto della Commissione, Diego Moretti ha richiamato i 250mila euro annui già stanziati dalla Regione per il mantenimento. Serena Pellegrino ha segnalato problemi di infiltrazione e possibili costi di risanamento; Massimo Moretuzzo ha chiesto chiarimenti sulla compatibilità tra le due funzioni della galleria. Marko Pisani ha domandato dettagli sulla natura dell’intervento, mentre Laura Fasiolo si è detta favorevole a proseguire l’esperienza artistica, chiedendo di tutelare la struttura e la sua funzione originaria. Sono valutazioni espresse nel dibattito, non decisioni sull’uso futuro.

Le opposizioni si sono astenute sul voto in Commissione, tranne Furio Honsell, che ha votato contro, secondo il resoconto consiliare. I prossimi passaggi dipendono ora dall’esame e dall’approvazione della manovra nelle successive fasi dell’iter regionale.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook