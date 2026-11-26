Per la costa di Grado è stata prevista un’allerta gialla per criticità idraulica dalle 8 alle 12 di giovedì 26 novembre, in relazione alla possibilità di acqua alta e mareggiate. La Protezione civile regionale segnala possibili problemi in corrispondenza del picco di marea del mattino; i fenomeni indicati sono previsioni e non attestano disagi già verificatisi sul territorio. L’avviso e le indicazioni della Protezione civile riportate da ANSA precisano la fascia di validità e i rischi attesi sulla costa.

Piogge intense previste sulla Laguna

Per giovedì 26 novembre ARPA FVG prevede precipitazioni da abbondanti a intense, soprattutto di notte e al mattino. Nel bollettino di vigilanza meteorologica del 25 novembre, la Laguna rientra nella classe di pioggia prevista di 50-100 millimetri. La stima riguarda un’area ampia e non indica il quantitativo atteso in ogni singola località.

Di notte sono possibili raffiche forti di Bora sulla costa e nelle zone orientali; dal pomeriggio è prevista Bora moderata sul litorale. L’allerta per criticità idraulica costiera e il bollettino meteorologico descrivono aspetti distinti: il secondo riporta previsioni di pioggia e vento, non condizioni già osservate a Grado.

La validità dell’avviso

L’avviso riguarda la fascia costiera e indica come momento più delicato quello del picco di marea mattutino. La validità riportata termina alle 12 del 26 novembre, salvo aggiornamenti del Centro funzionale decentrato.

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