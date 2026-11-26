A Grado la passerella ciclabile sul ponte Matteotti dovrebbe essere posata, in linea di massima, nella settimana che inizia il 7 dicembre. Per collocarla sarà necessaria una gru e, durante le operazioni, per uscire dalla città l’itinerario indicato passa dal ponte Cucchini: sono le indicazioni riportate nel resoconto sulla posa e sulle modifiche al traffico.

Il percorso via Cucchini è quindi, al momento, un’indicazione giornalistica e non una deviazione dettagliata in un avviso ufficiale. Non risultano precisati il giorno e gli orari della posa, la durata dell’eventuale chiusura del Matteotti o le modalità del transito durante i lavori.

Sulla SR 352 sono già previsti sensi unici alternati

Un’ordinanza di FVG Strade disciplina i lavori di completamento della ciclabile sulla SR 352, dal chilometro 40+080 al 40+280, nel Comune di Grado. Fino al 22 dicembre, nei giorni feriali esclusi i festivi infrasettimanali, il transito è regolato a senso unico alternato da movieri o impianto semaforico; sono inoltre previsti limiti di velocità a 50 e 30 chilometri orari e il divieto di sorpasso.

Il provvedimento riguarda quel tratto della SR 352, ma non specifica come sarà gestito il traffico sul ponte Matteotti durante la posa della passerella. Per il contesto sui lavori della ciclabile è disponibile il resoconto sull’avvio del progetto a Grado.

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