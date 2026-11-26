La I Commissione integrata del Consiglio regionale ha approvato a maggioranza le disposizioni della manovra 2027-2029 su infrastrutture e territorio. Il resoconto ufficiale della seduta riferisce che per il ponte sul Meduna la manovra prevede ulteriori 17 milioni di euro. La cifra va però confrontata con una precedente comunicazione della Giunta, che per la proposta di bilancio indicava un milione aggiuntivo nel 2027: senza la ripartizione contenuta negli atti finanziari, l’ammontare non è chiarito.

Il voto della Commissione non conclude l’iter della manovra. L’esame in Aula è programmato per il 4 e dal 9 all’11 dicembre 2026, secondo il calendario dei lavori consiliari.

Il confronto sull’iter del ponte

Il consigliere Nicola Conficoni (Pd) ha contestato le comunicazioni della Giunta sul progetto. Secondo quanto riferito nel resoconto consiliare, dopo la presentazione pubblica del progetto di fattibilità tecnico-economica a fine ottobre, un accesso agli atti avrebbe mostrato il differimento dei termini per la consegna dell’elaborato.

L’assessora regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, ha respinto la critica: ha precisato che l’incontro non era una conferenza stampa, ma serviva a comunicare l’intesa raggiunta con le amministrazioni coinvolte. Ha inoltre spiegato che l’iter è sospeso per condividere con amministratori e residenti di Zoppola e Fiume Veneto alcune modifiche, tra cui una bretella per evitare il transito dei mezzi nel quartiere e una rotatoria a servizio della zona industriale di Cordenons.

La Giunta, in una comunicazione sulla proposta di bilancio depositata, aveva indicato un ulteriore milione di euro per il ponte nel 2027. La nota attribuiva l’aumento dei costi agli approfondimenti progettuali sugli svincoli e sul ponte e al rincaro dei materiali. Il resoconto della Commissione indica invece 17 milioni aggiuntivi, senza specificarne in quel passaggio la distribuzione per annualità.

Le altre misure approvate in Commissione

Tra le disposizioni illustrate dall’assessora figurano 5 milioni di euro al Comune di Pontebba per interventi sulla viabilità di Passo Pramollo e 62mila euro per proseguire le attività di apertura e fruizione del castello di Colloredo di Monte Albano. Sono inoltre previsti 881.350 euro per integrare i quadri economici di interventi degli enti locali finanziati dal Pnrr.

Gli emendamenti della Giunta introducono anche correttivi alla legge regionale 11/2026 sul governo del territorio: riguardano la definizione di consumo di suolo e permeabilità delle superfici, la formazione dei piani regolatori comunali e la semplificazione dell’aggiornamento degli strati informativi degli strumenti urbanistici. Il passaggio in Aula resta il prossimo momento dell’iter della manovra; eventuali modifiche e il testo approvato dall’Assemblea definiranno le disposizioni definitive.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook