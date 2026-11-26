Per Natale d’A…Mare, a Lignano Sabbiadoro sono pubblicati online gli elenchi di alberghi, altre strutture ricettive, ristoranti e negozi indicati per il periodo delle feste. La manifestazione è in programma dal 5 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027; per alcune strutture sono riportate anche le date di apertura e di chiusura.

Il quadro è consultabile nella pagina ufficiale con gli elenchi di alloggi e attività. Le informazioni non sono uniformi: per diverse attività sono indicati intervalli precisi, mentre per altre il sito riporta soltanto il nome e la tipologia. L’elenco è segnalato come in aggiornamento.

Le strutture con date indicate

Tra gli esempi riportati per Sabbiadoro, l’Hotel Etna indica l’apertura dal 2 dicembre al 10 gennaio; l’Hotel Blue Marine dal 5 dicembre al 6 gennaio e l’Hotel Centrale dal 4 dicembre al 6 gennaio. L’Hotel Columbus segnala aperture nei fine settimana, con chiusura il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio. Sono elencate anche strutture che propongono periodi più brevi, come l’Hotel Trieste Mare, con date distribuite tra dicembre e i primi giorni di gennaio.

Per la ristorazione, la pagina indica, tra gli altri, il Flamingo aperto dal 5 dicembre al 10 gennaio e il Ristorantino Baby dal 4 dicembre al 10 gennaio. Sono segnalate anche chiusure: per esempio, Bella Napoli risulta chiuso dal 23 dicembre al 6 gennaio, mentre La Maranese indica una pausa per dicembre e l’apertura dal 1° al 10 gennaio.

Gli elenchi non sostituiscono la conferma delle singole attività

Per negozi e altre attività commerciali il sito pubblica diversi nominativi, ma non sempre specifica giorni e orari. Anche le date riportate per alloggi e locali possono richiedere conferma: prima di partire o prenotare è opportuno contattare direttamente la struttura.

Le informazioni turistiche indicate sul sito sono disponibili all’Infopoint di PromoTurismoFVG, in via Latisana 42, al numero 0431 71821 e all’indirizzo info.lignano@promoturismo.fvg.it. Il calendario della manifestazione, con i luoghi e gli appuntamenti, è consultabile anche nella scheda ufficiale di Natale d’A…Mare: tra le iniziative figurano il Villaggio del Gusto tra via Tolmezzo e il Parco San Giovanni Bosco e il Presepe di Sabbia all’ufficio spiaggia 6.

Cosa fare durante il soggiorno

Il programma del Comune di Lignano distingue gli appuntamenti di Sabbiadoro da quelli di Pineta. Chi va per il presepe di sabbia, per il pattinaggio o per un singolo spettacolo può verificare data, sede e orari prima di scegliere l’alloggio. L’apertura di una struttura durante le feste non garantisce la disponibilità di camere o tavoli.

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